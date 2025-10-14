गौतम गंभीर का आया नया फरमान, इन खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने का दिया ऑर्डर

अगर गंभीर की बात लागू हुई तो साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, देवदत्त पडिक्कल और नारायण जगदीशन जैसे खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। भारतीय टेस्ट टीम के ये ऐसे खिलाड़ी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा रहे हैं। यही नहीं चोट से वापसी कर रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की भी दिल्ली के दूसरे रणजी मैच में खेलने की संभावना है। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और केएल राहुल भी ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं।