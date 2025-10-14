Patrika LogoSwitch to English

गौतम गंभीर का आया नया फरमान, इन खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने का दिया ऑर्डर

वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कह दिया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Oct 14, 2025

Gautam Gambhir

गौतम गंभीर, टीम इंडिया के मुख्य कोच (Photo Credit - IANS)

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से पहले खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलें। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अगले दौरों के बारे में बात की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी सिर्फ टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलते हैं, वे बेंगलुरु के एक्‍सीलेंस सेंटर में अभ्यास करने की बजाय अपने-अपने राज्यों के लिए रणजी ट्रॉफी खेलें।

गौतम गंभीर ने कहा, "भारतीय टीम का शेड्यूल काफी व्यस्त है। टी20 टीम आठ नवंबर को ब्रिस्‍बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलेगी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट 14 नवंबर को कोलकाता में शुरू होगा।" इस टाइट शेड्यूल में खिलाड़ियों को काफी कम समय मिलेगा। हालांकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जो दोनों सीरीज खेलते नजर आ सकते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए गंभीर की बात फायदेमंद हो सकती है।

ये खिलाड़ी खेलेंगे रणजी ट्रॉफी!

अगर गंभीर की बात लागू हुई तो साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, देवदत्त पडिक्कल और नारायण जगदीशन जैसे खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। भारतीय टेस्ट टीम के ये ऐसे खिलाड़ी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा रहे हैं। यही नहीं चोट से वापसी कर रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की भी दिल्ली के दूसरे रणजी मैच में खेलने की संभावना है। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और केएल राहुल भी ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं।

बता दें कि भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले को पारी और 140 रन से जीता और दूसरे टेस्ट को 7 विकेट से अपने नाम किया। अब टीम इंडिया 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगी। 19 से 25 अक्टूबर तक वनडे और फिर 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

Updated on:

14 Oct 2025 08:37 pm

Published on:

14 Oct 2025 08:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर का आया नया फरमान, इन खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलने का दिया ऑर्डर

