पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर भारतीय खिलाड़ियों की आलोचना करने वालों पर भड़के गावस्कर, कहा – अगर सरकार ने…

गावस्कर ने कहा, "अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है, तो मुझे नहीं समझ आता कि खिलाड़ियों की आलोचना या उन पर टिप्पणियां क्यों हो रही हैं। खिलाड़ियों का बीसीसीआई से करार है और वे भारत सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं। सब कुछ उन पर निर्भर करता है।" उन्होंने आगे कहा, "खिलाड़ी इस मामले में असहाय हैं। उन्हें एशिया कप के लिए चुना गया है, और अगर सरकार कहती है कि खेलना है, तो वे जाएंगे और खेलेंगे। अगर सरकार मना करती है, तो बीसीसीआई उसी हिसाब से कदम उठाएगा।"