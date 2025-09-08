Patrika LogoSwitch to English

यार उसे मौका तो दो… इंग्लैंड और भारत ए में सरफराज खान की अनदेखी को लेकर गेल ने सेलेक्‍टर्स पर साधा निशाना

Chris Gayle on Sarfaraz Khan: कैरेबियाई पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल ने लगातार सरफराज खान की अनदेखी को लेकर एक पोडकास्‍ट में सवाल उठाए हैं। गेल ने कहा कि उस सरफराज को 100% टीम का हिस्सा होना चाहिए था। मेरा मतलब है, भारत में बहुत प्रतिभा है, यार... लेकिन उसे मौका तो दो।

भारत

lokesh verma

Sep 08, 2025

Chris Gayle on Sarfaraz Khan: वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल ने सरफराज खान को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करने का समर्थन किया है और दावा किया है कि उनका वज़न उनके चयन में कोई बाधा नहीं है। मुंबई के इस बल्लेबाज को पहले भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया था, जबकि वह ए टीम का हिस्सा थे और अब उन्हें भारत ए टीम से भी बाहर कर दिया गया है, इस बार शायद उनकी क्वाड्रिसेप्स चोट के कारण। गेल ने कहा कि उस सरफराज को 100% टीम का हिस्सा होना चाहिए था। मेरा मतलब है, भारत में बहुत प्रतिभा है, यार... लेकिन उसे मौका तो दो।

'उनकी लगन का पता चलता है'

शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में क्रिस गेल ने कहा कि सरफराज के वजन में कोई खराबी नहीं है, जिसके लिए उन्हें टेस्ट टीम से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि 2024 में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाने के बावजूद मुंबई के इस बल्लेबाज को इस साल की शुरुआत में भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में टीम से बाहर रखा गया। टेस्ट टीम में शामिल होने की उम्मीद में सरफराज ने इंग्लैंड दौरे से पहले 17 किलो वज़न कम किया था, जिससे उनकी लगन का पता चलता है।

'कम से कम उन्हें टेस्ट टीम में तो होना ही चाहिए'

गेल ने कहा कि उन्हें टेस्ट टीम में होना चाहिए। कम से कम उन्हें टेस्ट टीम में तो होना ही चाहिए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर शतक बनाया, लेकिन टीम में नहीं लिया गया। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखी थी। उनका वजन कम हो गया था। उनके वजन में कोई कमी नहीं थी। वह बिल्कुल ठीक हैं। वह अभी भी रन बना रहे थे।

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ लगाया था शतक

बता दें कि घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सरफराज को अपने टेस्ट डेब्यू के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, जहां उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए। सरफराज ने आखिरी बार भारत के लिए टेस्ट मैच 2024 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेला था, जहां उन्होंने शतक बनाया था, इसके बावजूद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था।

'यह दुखद है'

गेल ने आगे कहा कि उस आदमी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तिहरे शतक लगाए हैं। इसलिए अगर वे उसके खिलाफ इस तरह का रवैया अपना रहे हैं तो यह दुखद है, आप जानते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उस युवा खिलाड़ी को 100% टीम का हिस्सा होना चाहिए था। मेरा मतलब है, भारत में बहुत प्रतिभा है, यार... लेकिन उसे मौका तो दो।

Latest Cricket News

Published on:

08 Sept 2025 02:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / यार उसे मौका तो दो… इंग्लैंड और भारत ए में सरफराज खान की अनदेखी को लेकर गेल ने सेलेक्‍टर्स पर साधा निशाना

