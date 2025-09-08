Chris Gayle on Sarfaraz Khan: वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल ने सरफराज खान को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करने का समर्थन किया है और दावा किया है कि उनका वज़न उनके चयन में कोई बाधा नहीं है। मुंबई के इस बल्लेबाज को पहले भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया था, जबकि वह ए टीम का हिस्सा थे और अब उन्हें भारत ए टीम से भी बाहर कर दिया गया है, इस बार शायद उनकी क्वाड्रिसेप्स चोट के कारण। गेल ने कहा कि उस सरफराज को 100% टीम का हिस्सा होना चाहिए था। मेरा मतलब है, भारत में बहुत प्रतिभा है, यार... लेकिन उसे मौका तो दो।