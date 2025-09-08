Chris Gayle on Sarfaraz Khan: वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल ने सरफराज खान को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करने का समर्थन किया है और दावा किया है कि उनका वज़न उनके चयन में कोई बाधा नहीं है। मुंबई के इस बल्लेबाज को पहले भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया था, जबकि वह ए टीम का हिस्सा थे और अब उन्हें भारत ए टीम से भी बाहर कर दिया गया है, इस बार शायद उनकी क्वाड्रिसेप्स चोट के कारण। गेल ने कहा कि उस सरफराज को 100% टीम का हिस्सा होना चाहिए था। मेरा मतलब है, भारत में बहुत प्रतिभा है, यार... लेकिन उसे मौका तो दो।
शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में क्रिस गेल ने कहा कि सरफराज के वजन में कोई खराबी नहीं है, जिसके लिए उन्हें टेस्ट टीम से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा कि 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाने के बावजूद मुंबई के इस बल्लेबाज को इस साल की शुरुआत में भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में टीम से बाहर रखा गया। टेस्ट टीम में शामिल होने की उम्मीद में सरफराज ने इंग्लैंड दौरे से पहले 17 किलो वज़न कम किया था, जिससे उनकी लगन का पता चलता है।
गेल ने कहा कि उन्हें टेस्ट टीम में होना चाहिए। कम से कम उन्हें टेस्ट टीम में तो होना ही चाहिए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर शतक बनाया, लेकिन टीम में नहीं लिया गया। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखी थी। उनका वजन कम हो गया था। उनके वजन में कोई कमी नहीं थी। वह बिल्कुल ठीक हैं। वह अभी भी रन बना रहे थे।
बता दें कि घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सरफराज को अपने टेस्ट डेब्यू के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, जहां उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए। सरफराज ने आखिरी बार भारत के लिए टेस्ट मैच 2024 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेला था, जहां उन्होंने शतक बनाया था, इसके बावजूद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था।
गेल ने आगे कहा कि उस आदमी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तिहरे शतक लगाए हैं। इसलिए अगर वे उसके खिलाफ इस तरह का रवैया अपना रहे हैं तो यह दुखद है, आप जानते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उस युवा खिलाड़ी को 100% टीम का हिस्सा होना चाहिए था। मेरा मतलब है, भारत में बहुत प्रतिभा है, यार... लेकिन उसे मौका तो दो।