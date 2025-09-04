Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

मोदी सरकार ने तोड़ी IPL देखने वालों की कमर, अब देना होगा भारी भरकम टैक्‍स

40% GST on IPL Tickets: मोदी सरकार ने आईपीएल समेत सभी व्‍यावसायिक लीग, कैसीनो, रेस क्लब और विलासिता की वस्तुओं को सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब से जोड़कर लोगों को बड़ा झटका दिया है। अब आईपीएल टिकटों पर क्रिकेट फैंस को 40% जीएसटी देना होगा।

भारत

lokesh verma

Sep 04, 2025

40% GST on IPL Tickets
आईपीएल मैच का लुत्‍फ उठाते दर्शक। (फोटो सोर्स: IANS)

40% GST on IPL Tickets: मोदी सरकार ने स्‍टेडियम में आईपीएल देखने वालों की कमर तोड़कर रख दी है, क्‍योंकि अब आईपीएल देखना और महंगा हो गया है। 22 सितंबर 2025 से लागू संशोधित जीएसटी ढांचे के तहत इंडियन प्रीमियर लीग मैचों और इसी तरह के अन्य खेल आयोजनों के टिकटों पर अब 40% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 28% था। इस भारी वृद्धि के कारण आईपीएल टिकट कैसीनो, रेस क्लब और विलासिता की वस्तुओं के साथ सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में आ गए हैं।

एक हजार रुपये वाला टिकट अब 1,400 रुपये का

दरअसल, पहले जब 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, तब 1,000 रुपये वाला आईपीएल टिकट कुल 1,280 रुपये की कीमत पर दर्शकों को मिलता था। अब नई 40% जीएसटी के साथ एक हजार रुपये वाला टिकट 1,400 रुपये का हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब स्‍टेडियम में आईपीएल देखने वालों को लगभग दोगुना टैक्‍स भरना होगा।

ये भी पढ़ें

जिन्हें हमने खो दिया… RCB के बाद अब विराट कोहली ने भी बेंगलुरु भगदड़ पर तीन महीने बाद तोड़ी चुप्‍पी
क्रिकेट
Virat Kohli on Bangalore Stampede

विभिन्न मूल्य वाले टिकटों पर वृद्धि

500 का टिकट अब 640 की बजाय 700 का हो गया है, जो 60 की वृद्धि है।

1,000 का टिकट अब 1,280 की बजाय 1,400 का हो गया है, जो 120 की वृद्धि है।

2,000 का टिकट अब 2,560 की बजाय 2,800 का हो गया है, जो 240 की वृद्धि है।

नियमित क्रिकेट मैचों के टिकटों पर 18% जीएसटी

नई कर दर आईपीएल और अन्य उच्च-मूल्य वाले खेल आयोजनों पर एक समान होगी, जिन्‍हें पारंपरिक रूप से गैर-जरूरी या विलासिता माने जाने वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इस तरह सरकार ने आईपीएल मैच देखने को भी अब तंबाकू जैसी वस्तुओं या सट्टेबाजी जैसी सेवाओं के उपभोग के साथ जोड़ दिया है। वहीं, नियमित क्रिकेट मैचों के टिकटों पर 18% की दर से ही जीएसटी लगेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

04 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मोदी सरकार ने तोड़ी IPL देखने वालों की कमर, अब देना होगा भारी भरकम टैक्‍स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट