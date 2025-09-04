40% GST on IPL Tickets: मोदी सरकार ने स्‍टेडियम में आईपीएल देखने वालों की कमर तोड़कर रख दी है, क्‍योंकि अब आईपीएल देखना और महंगा हो गया है। 22 सितंबर 2025 से लागू संशोधित जीएसटी ढांचे के तहत इंडियन प्रीमियर लीग मैचों और इसी तरह के अन्य खेल आयोजनों के टिकटों पर अब 40% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 28% था। इस भारी वृद्धि के कारण आईपीएल टिकट कैसीनो, रेस क्लब और विलासिता की वस्तुओं के साथ सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में आ गए हैं।