40% GST on IPL Tickets: मोदी सरकार ने स्टेडियम में आईपीएल देखने वालों की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि अब आईपीएल देखना और महंगा हो गया है। 22 सितंबर 2025 से लागू संशोधित जीएसटी ढांचे के तहत इंडियन प्रीमियर लीग मैचों और इसी तरह के अन्य खेल आयोजनों के टिकटों पर अब 40% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 28% था। इस भारी वृद्धि के कारण आईपीएल टिकट कैसीनो, रेस क्लब और विलासिता की वस्तुओं के साथ सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में आ गए हैं।
दरअसल, पहले जब 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, तब 1,000 रुपये वाला आईपीएल टिकट कुल 1,280 रुपये की कीमत पर दर्शकों को मिलता था। अब नई 40% जीएसटी के साथ एक हजार रुपये वाला टिकट 1,400 रुपये का हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब स्टेडियम में आईपीएल देखने वालों को लगभग दोगुना टैक्स भरना होगा।
500 का टिकट अब 640 की बजाय 700 का हो गया है, जो 60 की वृद्धि है।
1,000 का टिकट अब 1,280 की बजाय 1,400 का हो गया है, जो 120 की वृद्धि है।
2,000 का टिकट अब 2,560 की बजाय 2,800 का हो गया है, जो 240 की वृद्धि है।
नई कर दर आईपीएल और अन्य उच्च-मूल्य वाले खेल आयोजनों पर एक समान होगी, जिन्हें पारंपरिक रूप से गैर-जरूरी या विलासिता माने जाने वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इस तरह सरकार ने आईपीएल मैच देखने को भी अब तंबाकू जैसी वस्तुओं या सट्टेबाजी जैसी सेवाओं के उपभोग के साथ जोड़ दिया है। वहीं, नियमित क्रिकेट मैचों के टिकटों पर 18% की दर से ही जीएसटी लगेगी।