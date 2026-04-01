लगातार 4 हार के बाद हार्दिक पंड्या ने लिया बड़ा फैसला, शार्दुल और दीपक चाहर को प्लेइंग 11 से किया बाहर

मुंबई की टीम में दानिश मालेवार और कृष भगत को डेब्यू का मौका मिला है। कप्तान हार्दिक पंड्या ने कहा, “हम भी पहले बॉलिंग ही चुनते। हमें फिर से एकजुट होना था और इस पर बात करनी थी कि हमारी टीम का मतलब क्या है। इस बार हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अच्छा खेल दिखाएं। बस एक-दूसरे का साथ देना है और मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना है। एक समूह के रूप में हमें और बेहतर बनना होगा। दानिश और कृष इस मुकाबले में अपना पहला मैच खेल रहे हैं।”