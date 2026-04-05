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GT vs RR: ‘मुझे छक्का मारना चाहिए था’, आखिरी ओवर में हार के बाद छलका गुजरात के कप्तान का दर्द, बताया कहां हुई चूक

GT vs RR Match Highlights: गुजरात टाइटंस को राजस्थान रॉयल्स के हाथों 6 रनों की करीबी हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद गुजरात के कप्‍तान राशिद खान ने बताया कि उनसे कहां चूक हो गई।

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भारत

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lokesh verma

Apr 05, 2026

GT vs RR Match Highlights

राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ बल्‍लेबाजी करते गुजरात टाइटंस के कार्यवाहक कप्‍तान राशिद खान। (फोटो सोर्स: IANS)

GT vs RR Match Highlights: आईपीएल 2026 के 9वें मुकाबले में शनिवार को राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को 6 रनों से हरा दिया। राजस्‍थान से मिले 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीटी की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी। यह टाइटंस की इस सीजन में लगातार दूसरी हार है। इस हार के बाद गुजरात के स्‍टैंड-इन कप्‍तान राशिद खान बेहद निराश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुषार के आखिरी ओवर की वो एक गेंद, जिस पर वह अपनी लाइन और लेंथ से चूक गया था, उसे मुझे छक्के के लिए मारना चाहिए था।

'प्रति ओवर 9-10 रन बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था'

राशिद खान ने हार के बाद कहा कि हमने सच में बहुत अच्छी गेंदबाज़ी की, खासकर जिस तरह से हमने उन्हें 210 रन पर रोकने की शुरुआत की। इस विकेट पर गेंदबाज़ों की तरफ से यह एक बेहतरीन कोशिश थी। फिर हमने बल्ले से भी बहुत अच्छी शुरुआत की। मुझे लगा कि हमारे ओपनर्स ने हमें एक शानदार शुरुआत दी।

फिर मुझे लगा कि 12वें और 13वें ओवर में हमने लगातार विकेट गंवा दिए। यह कुछ ऐसा था, जिसने हमें सच में बैकफ़ुट पर धकेल दिया। अगर वे क्रीज पर होते तो रन बनाना इतना मुश्किल नहीं था। खैर, इस तरह के विकेट पर प्रति ओवर 9-10 रन बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। मुझे लगता है कि हमने बस थोड़ा सा उस समय लय खो दी, जब हमें और तेज़ी से खेलना था।

'अगले मैच में हम मजबूती से वापसी करेंगे'

उन्‍होंने कहा कि हर किसी का अपना गेमप्लान होता है और वे हालात और स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सब कुछ बोर्ड पर लिखा होता है। मुझे लगता है कि इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन अभी बहुत जल्दी है, हम अभी भी टूर्नामेंट में बने हुए हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम जो करते हैं उससे बेहतर होते जाते हैं और अगले मैच में और मजबूती से वापसी करते हैं।

'मुझे छक्के के लिए मारना चाहिए था'

आखिरी ओवर में हुई बातचीत पर उन्‍होंने कहा कि हमें बस एक बाउंड्री लगानी थीं। तुषार ने सच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उसने कुछ बेहतरीन यॉर्कर्स फेंकीं। जिसने हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि एक गेंद, जिस पर वह अपनी लाइन और लेंथ से चूक गया था, उसे मुझे छक्के के लिए मारना चाहिए था। यह एक लंबा टूर्नामेंट होने वाला है। हम इससे सीखेंगे और और भी मजबूत होकर वापसी करेंगे।

शुभमन गिल की इंजरी पर दिया ये अपडेट

शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर राशिद ने बताया कि वह ठीक है। उम्मीद है कि वह अगले मैच के लिए पूरी तरह फिट हो जाएगा। उसे बस मांसपेशियों में खिंचाव हुआ था। इसलिए उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा।

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Published on:

05 Apr 2026 07:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / GT vs RR: ‘मुझे छक्का मारना चाहिए था’, आखिरी ओवर में हार के बाद छलका गुजरात के कप्तान का दर्द, बताया कहां हुई चूक

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