GT vs RR: ‘मुझे छक्का मारना चाहिए था’, आखिरी ओवर में हार के बाद छलका गुजरात के कप्तान का दर्द, बताया कहां हुई चूक

GT vs RR Match Highlights: आईपीएल 2026 के 9वें मुकाबले में शनिवार को राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को 6 रनों से हरा दिया। राजस्‍थान से मिले 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीटी की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 204 रन ही बना सकी। यह टाइटंस की इस सीजन में लगातार दूसरी हार है। इस हार के बाद गुजरात के स्‍टैंड-इन कप्‍तान राशिद खान बेहद निराश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुषार के आखिरी ओवर की वो एक गेंद, जिस पर वह अपनी लाइन और लेंथ से चूक गया था, उसे मुझे छक्के के लिए मारना चाहिए था।