साई सुदर्शन ने टी-20 क्रिकेट में रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड

𝗨𝗻𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗦𝗮𝗶 🙅‍♂



Fastest to 1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ #TATAIPL runs ✅



Sai Sudharsan goes back after a breathtaking 48(23) 👏



Updates ▶ https://t.co/u5fH4jQrSI#GTvSRH pic.twitter.com/kAOaK1eq3L