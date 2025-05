वैभव सूर्यवंशी को मैं इतने पैसै में… पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने हार पर राजस्थान रॉयल्स को सुनाई खरी-खरी

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व खिलाड़ी अभिनव मुकुंद ने पिछले साल जेद्दा में हुई मेगा नीलामी में 14 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी सहित बल्लेबाजों पर अधिक खर्च करने के लिए राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन की कड़ी आलोचना की।

भारत•May 02, 2025 / 09:02 pm• satyabrat tripathi

Vaibhav Suryavanshi

Rajasthan Royals were dumped out of the IPL 2025 playoff race: आईपीएल 2025 के 50वें मैच में मुंबई इंडियंस से हारकर राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इसके लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज अभिनव मुकुंद ने राजस्थान रॉयल्स टीम प्रबंधन पर निशाना साधते हुए प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के लिए उसकी नीलामी रणनीति को जिम्मेदार ठहराया है।