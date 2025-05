इंग्लैंड में क्रिकेट के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इन खिलाड़ियों के खेलने पर लगाया बैन

ECB ने महिला एवं बालिका क्रिकेट के सभी स्तरों पर ट्रांसजेंडर के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत•May 02, 2025 / 06:06 pm• satyabrat tripathi

ECB banned Transgender women to competing in all levels of women’s cricket with immediate effect: इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने शुक्रवार को कहा कि ‘ट्रांसजेंडर’ तत्काल प्रभाव से महिला एवं बालिका क्रिकेट के सभी स्तरों पर भाग नहीं ले पाएंगी। इस साल की शुरुआत से ही ‘ट्रांसजेंडर’ को एलीट महिला क्रिकेट और द हंड्रेड के शीर्ष दो स्तरों में खेलने से रोक दिया गया था, लेकिन ईसीबी ने उस समय तीसरे स्तर पर रिक्रिएशनल क्रिकेट और घरेलू महिला क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा की अनुमति प्रदान की थी।