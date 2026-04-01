जोस बटलर के साथ शुभमन-सुंदर ने मचाया तहलका, DC के खिलाफ GT ने खड़ा किया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

IPL 2026, DC vs GT Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2026 के 14वें मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill), वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) और जोस बटलर (Jos Buttler) की अर्धशतकीय पारियों की मदद से गुजरात टाइटंस ने बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत के लिए 211 रन का लक्ष्य रखा। यह घर के बाद गुजरात टाइटंस का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले दिल्ली में ही उसने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 220 रन बनाए थे। उस मुकाबले में शुभमन गिल एंड कंपनी को हार का सामना करना पड़ा था।