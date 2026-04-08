IPL 2026: चौथे मैच में भी जीत के लिए तरसेगी KKR? लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ आंकड़े बेहद खराब

पहली बार दोनों टीमें साल 2022 में आमने-सामने हुई थीं, जहां दोनों मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते थे। इसके बाद 2023 में एक मैच खेला गया, जिसमें भी लखनऊ ने बाजी मारी। 2024 में दोनों टीमें 2 बार भिड़ीं और इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। वहीं 2025 में खेले गए एक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 रन से रोमांचक जीत हासिल की थी।