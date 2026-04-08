RR से हार के बावजूद MI के ड्रेसिंग रूम में बटे अवॉर्ड्स, हार्दिक और रदरफोर्ड भी हुए सम्मानित

Mumbai Indian Players Awarded: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। यह टूर्नामेंट में उनकी लगातार दूसरी हार है। बारिश के कारण 20 ओवर की जगह 11 ओवर का मुकाबला खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 130 रन ही बना सकी और 27 रन से मैच हार गई।