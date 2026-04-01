जोस बटलर ने बदल दिया IPL का इतिहास, छक्कों की बारिश कर ऐसा करने वाले बन गए पहले बल्लेबाज

Most Sixes in Powerplay In IPL History: दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) ने इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) का इतिहास बदल दिया। दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ बटलर गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) की ओर से पारी के शुरुआती 6 ओवरों में सबसे ज्यादा छक्के (Most Sixes in Powerplay) 5 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में बटलर ने ऋद्धिमान साहा को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने साल 2023 में जीटी की ओर से खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शुरुआती 6 ओवरों में 4 छक्के लगाए थे।