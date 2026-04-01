एक मैच बाद ही शुभमन गिल ने इस खिलाड़ी को किया प्लेइंग 11 से बाहर, अक्षर ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

टॉस जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिछले दो मुकाबलों में हमने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। यह एक फ्रेश विकेट है। बारिश हुई है, इसलिए विकेट में थोड़ी नमी हो सकती है। पहले गेंदबाजी करेंगे, विकेट का मिजाज देखेंगे, उन्हें कम स्कोर पर रोकेंगे और फिर लक्ष्य का पीछा करेंगे। हम मैच-अप्स पर नजर रखते हैं, बल्लेबाजों के लिए चीजों को जितना हो सके उतना मुश्किल बनाते हैं और सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का चयन करते हैं। हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं है।"