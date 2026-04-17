GT vs KKR Pitch Report: गेंदबाजों के लिए ‘कब्रिस्तान’ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जमकर बरसेंगे चौके – छक्के, पढ़ें अहमदाबाद की पिच का हाल

केकेआर को बल्लेबाजी में कप्तान अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी से उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में वैभव अरोड़ा और सुनील नरेन कोलकाता नाइट राइडर्स की आस होंगे। गुजरात आईपीएल के अपने अगले मैच के लिए घरेलू मैदान लौट रही है। यह टीम 4 में से 2 मुकाबले गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर मौजूद है। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शुरुआती 2 मुकाबले गंवाने के बाद जीटी ने दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध मुकाबले अपने नाम किए थे।