Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तहलका, 39 गेंदों में ही खत्म हो गया मैच, लायंस की लगातार चौथी हार

मैसूर में खेले गए सीजन के 11वें मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी लायंस ने 15.5 ओवरों में पांच विकेट खोकर 127 रन बनाए थे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 16, 2025

गुलबर्ग मिस्टिक्स की 10 विकेट से शानदार जीत
गुलबर्ग मिस्टिक्स की 10 विकेट से शानदार जीत (Photo- IANS)

गुलबर्ग मिस्टिक्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 11वें मैच में शिवमोग्गा लायंस को वीजेडी विधि के तहत 10 विकेट से हराया। यह मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा। इसी के साथ मिस्टिक्स ने सीजन का दूसरा मुकाबला अपने नाम कर लिया है। वहीं, लायंस को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। गुलबर्ग मिस्टिक्स ने सीजन का अपना पहला मैच 33 रन से गंवाया था, जिसके बाद अगले मुकाबले को आठ विकेट से जीता। टीम ने तीसरा मैच पांच विकेट से हारा। इसके बाद उसने सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

शिवमोग्गा लायंस की लगातार चौथी हार

वहीं, शिवमोग्गा लायंस की टीम अब तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है। इस टीम ने हुबली टाइगर्स के खिलाफ सीजन का अपना पहला मैच 29 रन से गंवाया, जिसके बाद मैंगलोर ड्रैगन्स के विरुद्ध भी मुकाबला इतने ही अंतर से हारा। बेंगलुरु ब्लास्टर्स के खिलाफ टीम का तीसरा मैच बारिश से प्रभावित रहा, जिसमें टीम ने आठ विकेट से शिकस्त झेली। इसके बाद ब्लास्टर्स को चौथे मुकाबले में भी वापसी का मौका नहीं मिल सका।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: इस रिकॉर्ड्स से बल्लेबाजों को लगता है डर! हार्दिक पंड्या का भी दर्ज हो चुका है नाम
क्रिकेट
Axar Patel and Hardik Pandya

मैसूर में खेले गए सीजन के 11वें मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी लायंस ने 15.5 ओवरों में पांच विकेट खोकर 127 रन बनाए। ध्रुव प्रभाकर और निहाल उल्लाल ने तीन ओवरों में 30 रन टीम के खाते में जोड़े। कप्तान उल्लाल 10 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ध्रुव ने तुषार सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। तुषार सिंह 23 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट गंवाती गई।

ध्रुव ने 27 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 44 रन की पारी खेली, जबकि अनिरुद्ध जोशी और हार्दिक राज 15-15 रन बनाकर नाबाद रहे। विपक्षी टीम की ओर से शशि कुमार ने दो विकेट हासिल किए, जबकि विजयकुमार वैशाख और मोनिश रेड्डी ने एक-एक विकेट अपने नाम किया। गीली आउटफील्ड के चलते गुलबर्ग मिस्टिक्स की पारी में नौ ओवरों की कटौती हुई। लवनिथ सिसोदिया और निकिन जोस ने पहले ही ओवर में 16 रन टीम के खाते में जोड़ दिए।

7वें ओवर में ही खत्म किया मैच

तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ने के बाद अंतिम चार गेंदों पर निकिन ने चौके लगाए। वहीं, दूसरे छोर पर सिसोदिया भी प्रचंड फॉर्म में नजर आए। लवनिथ सिसोदिया ने 24 गेंदों में चार छक्कों और पांच चौकों की मदद से नाबाद 58 रन की पारी खेली, जबकि जोस ने 15 गेंदों में छह बाउंड्री के साथ 34 रन बनाते हुए टीम को 6.3 ओवरों में जीत दिला दी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

16 Aug 2025 08:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तहलका, 39 गेंदों में ही खत्म हो गया मैच, लायंस की लगातार चौथी हार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.