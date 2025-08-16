बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तहलका, 39 गेंदों में ही खत्म हो गया मैच, लायंस की लगातार चौथी हार

गुलबर्ग मिस्टिक्स ने महाराजा ट्रॉफी 2025 के 11वें मैच में शिवमोग्गा लायंस को वीजेडी विधि के तहत 10 विकेट से हराया। यह मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा। इसी के साथ मिस्टिक्स ने सीजन का दूसरा मुकाबला अपने नाम कर लिया है। वहीं, लायंस को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। गुलबर्ग मिस्टिक्स ने सीजन का अपना पहला मैच 33 रन से गंवाया था, जिसके बाद अगले मुकाबले को आठ विकेट से जीता। टीम ने तीसरा मैच पांच विकेट से हारा। इसके बाद उसने सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है।