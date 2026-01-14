IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ 93.8 के औसत से रन बनाते हैं केएल राहुल, राजकोट में ठोका 8वां वनडे शतक

राहुल जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तब भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी और 118 रन पर चार विकेट गवां चुकी थी। राहुल ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर पांचवे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी की और टीम को मुसीबत से निकाला। राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और उनका बल्ला जमकर बोलता है। कीवी टीम के खिलाफ राहुल ने 10 पारियों में 93.8 की बेहतरीन औसत से 469 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और एक अर्धशतक आया है। राहुल का न्यूजीलैंड के खिलाफ स्ट्राइक रेट 111.13 का है।