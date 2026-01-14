IND vs NZ: मिचेल के शतक से जीता न्यूजीलैंड, राहुल के शतक पर फिरा पानी

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में कीवी टीम ने जीत दर्ज कर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम को 285 रन की लक्ष्य दिया। भारत की तरफ से केएल राहुल ने 112 रन की शानदार पारी खेली। वहीं शुभमन गिल ने 56 रनों का योगदान दिया। इन दोनों बल्लेबाज के अलावा कोई भी खिलाड़ी खास प्रदर्शन नहीं कर पाया।