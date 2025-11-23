Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs SA: भारत की मुश्किलें बढ़ीं, फ़र्स्ट इनिंग्स के औसत स्कोर से बहुत आगे निकला दक्षिण अफ्रीका, आसान नहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी

यह पहली बार है जब गुवाहाटी में टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है, इसलिए कोई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड अभी तक नहीं बना। लेकिन रणजी ट्रॉफी के आंकड़े बताते हैं कि यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 225 रन है, जबकि दूसरी पारी में यह गिरकर 180 के आसपास रह जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 23, 2025

गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है (Photo - EspnCricInfo)

Guwahati avarage 1st Innings score, India vs South africa 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 247 रन बना लिए हैं। स्टंप्स के समय क्रीज पर सेनुरन मुथुसामी 25 रन और काइल वेरेने एक रन बनाकर मौजूद हैं।

औसत स्कोर से बहुत आगे निकला दक्षिण अफ्रीका

यह पहली बार है जब गुवाहाटी में टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है, इसलिए कोई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड अभी तक नहीं बना। लेकिन रणजी ट्रॉफी के आंकड़े बताते हैं कि यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 225 रन है, जबकि दूसरी पारी में यह गिरकर 180 के आसपास रह जाता है। यानी दक्षिण अफ्रीका ने पार स्कोर से काफी आगे निकलकर भारत पर दबाव बना दिया है। अगर मेहमान टीम अपनी पहली पारी को 350-400 के पार ले गई तो चौथी पारी में भारत के लिए लक्ष्य का पीछा करना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और सीम मूवमेंट मिल रही है।

दक्षिण अफ्रीका की काशी हुई शुरुआत

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत संभलकर की। सलामी जोड़ी एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने पहले घंटे में भारतीय तेज गेंदबाजों की स्विंग को अच्छी तरह खेला और 50 रन की साझेदारी की। मार्करम को 4 रन पर जीवनदान भी मिला था। हालांकि लंच से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह ने सुबह के सत्र की आखिरी गेंद पर मार्करम को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई।

स्टब्स और बावुमा की शानदार साझेदारी

चाय के बाद कुलदीप यादव ने तुरंत रयान रिकेल्टन को आउट कर दूसरा झटका दिया। नंबर-3 पर प्रमोट किए गए ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान टेम्बा बावुमा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की शानदार साझेदारी की। लेकिन बावुमा (44) जडेजा की गेंद पर मिड-ऑन पर कैच थमा बैठे। इसके कुछ देर बाद सेट स्टब्स भी 49 रन बनाकर कुलदीप की फिरकी में फंस गए। वियान मुलडर भी ज्यादा देर नहीं टिके और कुलदीप के तीसरे शिकार बने।

आखिरी सेशन में भारत ने किया पलटवार

इसके बाद टोनी डि ज़ोरज़ी और सेनुरन मुथुसामी ने समझदारी से पारी को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए उपयोगी रन जोड़े, लेकिन दिन के आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज की बाहर जाती गेंद पर डि ज़ोरज़ी (28) का बाहर का किनारा लगा और भारत को दिन का चौथा विकेट मिल गया।

मजबूत स्थिति में दक्षिण अफ्रीका

अंतिम सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। कुलदीप यादव सबसे सफल रहे और 3 विकेट झटके, जबकि बुमराह, सिराज और जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। कसी हुई लाइन-लेंथ और लगातार दबाव बनाने की वजह से दक्षिण अफ्रीका बड़ा स्कोर नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी 247/6 बहुत मजबूत स्थिति है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: भारत की मुश्किलें बढ़ीं, फ़र्स्ट इनिंग्स के औसत स्कोर से बहुत आगे निकला दक्षिण अफ्रीका, आसान नहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी

Patrika Site Logo

