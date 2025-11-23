IND vs SA: भारत की मुश्किलें बढ़ीं, फ़र्स्ट इनिंग्स के औसत स्कोर से बहुत आगे निकला दक्षिण अफ्रीका, आसान नहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी

यह पहली बार है जब गुवाहाटी में टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है, इसलिए कोई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड अभी तक नहीं बना। लेकिन रणजी ट्रॉफी के आंकड़े बताते हैं कि यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 225 रन है, जबकि दूसरी पारी में यह गिरकर 180 के आसपास रह जाता है। यानी दक्षिण अफ्रीका ने पार स्कोर से काफी आगे निकलकर भारत पर दबाव बना दिया है। अगर मेहमान टीम अपनी पहली पारी को 350-400 के पार ले गई तो चौथी पारी में भारत के लिए लक्ष्य का पीछा करना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और सीम मूवमेंट मिल रही है।