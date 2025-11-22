IND vs SA 2nd Test: 2 विकेट पर 160 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी साउथ अफ्रीका, फिर गेंदबाजों ने ऐसे कराई वापसी

इसके बाद 201 के स्कोर तक पहुंचते-पहुंचते साउथ अफ्रीका ने ट्रिस्टन स्टब्स (49 रन) और वियान मुल्डर (13 रन) का विकेट गंवा दिया। ऐसे में साउथ अफ्रीका ने सेनुरन मुथुसामी और टोनी डी जोर्जी ने छठे विकेट के लिए 83 गेंदों में 45 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती प्रदान की। हालांकि टोनी डी जोर्जी बड़ी पारी खेल नहीं सके और 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरिन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज पहले दिन का खेल समाप्त होने तक टीम के स्कोर को 81.5 ओवर में 6 विकेट पर 247 रन तक पहुंचाया।