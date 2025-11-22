IND vs SA 2nd Test: 2 विकेट पर 160 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी साउथ अफ्रीका, फिर गेंदबाजों ने ऐसे कराई वापसी

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, गुवाहाटी टेस्ट (Photo Credit - IANS)
IND vs SA 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने शनिवार को भारत के खिलाफ टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मेहमान टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 247 रन बनाए थे। क्रीज पर सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरिन जमे हुए थे।
भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका की तरफ से एडेन मार्करम और रयान रिकल्टन बल्लेबाजी के लिए उतरे। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों का बखूबी सामना किया और पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। मार्करम (38 रन, 81 गेंद) के रूप में साउथ अफ्रीका को पहला झटका लगा। पहले झटके के बाद साउथ अफ्रीका के स्कोर में कोई इजाफा नहीं हो सका था कि रयान रिकल्टन (35 रन, 82 गेंद) भी आउट हो गए।
लगातार दो झटकों के बाद ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान टेम्बा बावुमा ने साउथ अफ्रीका की पारी को संवारने की जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 182 गेंदों में 84 रन की साझेदारी की। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को 166 रन तक पहुंचा पाए थे कि टेम्बा बावुमा के रूप में साउथ अफ्रीका को तीसरा झटका लगा। टेम्बा बावुमा 41 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद 201 के स्कोर तक पहुंचते-पहुंचते साउथ अफ्रीका ने ट्रिस्टन स्टब्स (49 रन) और वियान मुल्डर (13 रन) का विकेट गंवा दिया। ऐसे में साउथ अफ्रीका ने सेनुरन मुथुसामी और टोनी डी जोर्जी ने छठे विकेट के लिए 83 गेंदों में 45 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती प्रदान की। हालांकि टोनी डी जोर्जी बड़ी पारी खेल नहीं सके और 28 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरिन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज पहले दिन का खेल समाप्त होने तक टीम के स्कोर को 81.5 ओवर में 6 विकेट पर 247 रन तक पहुंचाया।
भारत की तरफ से पहले दिन कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। उन्होंने वियान मुल्डर, ट्रिस्टन स्टब्स और रयान रिकल्टन को आउट किया। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिया।
