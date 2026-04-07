RR vs MI Weather Report: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच पर भी आज बारिश का साया, पढ़ें गुवाहाटी के मौसम का हाल

Guwahati Weather Report: आईपीएल 2026 का 12वां मैच केकेआर बनाम पंजाब किंग्‍स सोमवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स में बारिश से धुल गया। आज 7 अप्रैल को राजस्‍थान रॉयल्‍स और मुंबई इंडियंस के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्‍टेडियम में खेला जाना है। राजस्‍थान इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंचना चाहेगी तो मुंबई भी इस सीजन में दूसरी जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। लेकिन, इससे पहले गुवाहाटी के मौसम को लेकर टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है। इस मैच पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है।