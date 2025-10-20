Happy Diwali… विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर तक कई क्रिकेटरों ने फैंस को खास मैसेज भेजकर दी दिवाली की शुभकामनाएं

रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो- IANS)
Happy Diwali wishes of Cricketers: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों घर से हजारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वनडे सीरीज खेलने में व्यस्त है। टीम इंडिया इस बार वहीं पर दिवाली मना रही है। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और मुख्य कोच गौतम गंभीर समेत कई क्रिकेटरों ने सोमवार को दिवाली के अवसर पर फैंस को शुभकामना संदेश भेजे हैं। उनके साथ ही आईपीएल फ्रेंचाइजी, पूर्व क्रिकेटर और विशेषज्ञों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से प्रकाश के पर्व पर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं, क्रिकेट फैंस भी पीछे नहीं हैं, वे भी अपने चहेतों की पोस्ट पर जमकर कमेंट और लाइक कर रहे हैं।
बता दें कि दिवाली का पर्व भारत में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू परंपरा के अनुसार दिवाली भगवान राम के रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटने का प्रतीक है। इस दिन दीपक जलाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है और धार्मिक अनुष्ठान करते हुए खुशिया मनाई जाती हैं।
