Happy Diwali… विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर तक कई क्रिकेटरों ने फैंस को खास मैसेज भेजकर दी दिवाली की शुभकामनाएं

Happy Diwali wishes of Cricketers: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों घर से हजारों मील दूर ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर वनडे सीरीज खेलने में व्‍यस्‍त है। टीम इंडिया इस बार वहीं पर दिवाली मना रही है। भारतीय टीम के स्टार बल्‍लेबाज विराट कोहली और मुख्य कोच गौतम गंभीर समेत कई क्रिकेटरों ने सोमवार को दिवाली के अवसर पर फैंस को शुभकामना संदेश भेजे हैं। उनके साथ ही आईपीएल फ्रेंचाइजी, पूर्व क्रिकेटर और विशेषज्ञों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स के माध्यम से प्रकाश के पर्व पर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं, क्रिकेट फैंस भी पीछे नहीं हैं, वे भी अपने चहेतों की पोस्‍ट पर जमकर कमेंट और लाइक कर रहे हैं।