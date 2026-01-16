‘विराट कोहली सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेते तो अच्छा होता’, मांजरेकर के इस बयान पर भड़के हरभजन सिंह

संजय मांजरेकर और विराट कोहली (फोटो- IANS)
Harbhajan Singh on Sanjay Manjrekar: वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ने फैंस को एक बार फिर स्टेडियम की ओर खींचने का काम किया है। दोनों दिग्गजों ने टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने वनडे फॉर्मेट में नई जान डालने का काम किया है, लेकिन पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मांजरेकर ने कहा था कि विराट कोहली ने सबसे आसान फॉर्मेट को चुना है।
संजय मांजरेकर ने एक बयान में कहा था कि विराट कोहली ने सबसे आसान फॉर्मेट में खेलना जारी रखा, जबकि टेस्ट क्रिकेट से दूर हो गए, जहां बल्लेबाजों की असली परीक्षा होती है और सबसे ज्यादा चुनौती मिलती है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि अगर विराट कोहली क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेते तो ठीक होता, लेकिन उन्होंने वनडे खेलने का फैसला किया, जो बात मुझे ज्यादा निराश करती है।
उन्होंने आगे कहा कि वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है, जहां टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना सबसे आसान होता है। जहां बल्लेबाजों की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है, वह टेस्ट क्रिकेट है, जबकि टी20 क्रिकेट की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं।
हालांकि, इस बयान पर हरभजन सिंह का पलटवार सामने आया है और उन्होंने कोहली का बचाव करते हुए मांजरेकर की बात को गलत ठहराया है। हरभजन सिंह ने कहा कि अगर किसी भी फॉर्मेट में रन बनाना इतना आसान होता, तो हर कोई ऐसा कर लेता। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका आनंद लेना चाहिए। वे अच्छा खेल रहे हैं, मैच जिता रहे हैं, रन बना रहे हैं और विकेट ले रहे हैं। बस यही मायने रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस फॉर्मेट में खेलता है। विराट चाहे एक फॉर्मेट खेलें या सभी फॉर्मेट, वह भारत के लिए शानदार खिलाड़ी हैं और बड़े मैच विनर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग