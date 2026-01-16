‘विराट कोहली सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेते तो अच्छा होता’, मांजरेकर के इस बयान पर भड़के हरभजन सिंह

हालांकि, इस बयान पर हरभजन सिंह का पलटवार सामने आया है और उन्होंने कोहली का बचाव करते हुए मांजरेकर की बात को गलत ठहराया है। हरभजन सिंह ने कहा कि अगर किसी भी फॉर्मेट में रन बनाना इतना आसान होता, तो हर कोई ऐसा कर लेता। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका आनंद लेना चाहिए। वे अच्छा खेल रहे हैं, मैच जिता रहे हैं, रन बना रहे हैं और विकेट ले रहे हैं। बस यही मायने रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस फॉर्मेट में खेलता है। विराट चाहे एक फॉर्मेट खेलें या सभी फॉर्मेट, वह भारत के लिए शानदार खिलाड़ी हैं और बड़े मैच विनर रहे हैं।