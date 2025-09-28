पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan singh) ने खुलासा किया है कि BCCI ने घरेलू क्रिकेट के एक सीजन में ज्यादा मैच खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से पुरस्कृत करने के लिए एक इंटेसिव स्कीम शुरू की है। मुंबई में रविवार को हुई बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में हरभजन सिंह पंजाब क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे।
बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक के बाद हरभजन सिंह ने बताया कि घरेलू क्रिकेट में कोई खिलाड़ी एक सीजन में अधिक मैच खेलता है तो उसे ज्यादा पैसा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह घरेलू टीमों को फाइनल में पहुंचने के लिए एक प्रोत्साहन होगा।
हरभजन सिंह ने खुलासा किया कि यह बोनस राशि बड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक सीजन में अगर कोई खिलाड़ी 14 प्रथम श्रेणी मैच खेलता है तो उसे मैच फीस के तौर पर अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के इस कदम को बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने और रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहता है। हरभजन सिंह राज्यसभा सांसद भी है और उन्होंने बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक में पंजाब जैसे बाढ़ प्रभावित उत्तर भारतीय राज्यों की आर्थिक मदद का सुझाव भी दिया।
दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को रोजर बिन्नी के उत्तराधिकारी के तौर पर 37वां बीसीसीआई अध्यक्ष चुना गया है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में मिथुन मन्हास के नाम 9,700 से अधिक रन है। वह सौरव गांगुली, रोजर बिन्नी के बाद यह पद संभालने वाले तीसरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग