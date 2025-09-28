पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan singh) ने खुलासा किया है कि BCCI ने घरेलू क्रिकेट के एक सीजन में ज्यादा मैच खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से पुरस्कृत करने के लिए एक इंटेसिव स्कीम शुरू की है। मुंबई में रविवार को हुई बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में हरभजन सिंह पंजाब क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे।