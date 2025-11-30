टीम इंडिया के पास नहीं कोई स्पेशलिस्ट… हरभजन सिंह ने बताई भारत की सबसे बड़ी कमजोरी

Harbhajan Singh on Washington Sundar: साउथ अफ्रीका के हाथों व्‍हाइटवॉश के बाद हरभजन सिंह ने भारतीय टीम में कोई स्‍पेशलिस्‍ट ऑफ स्पिनर नहीं होने पर चिंता जताई है। भज्‍जी ने कहा कि तमिलनाडु के ऑलराउंडर वाशिंगटन को एक स्पेशलिस्ट राइट-आर्म ऑफ स्पिनर के तौर पर खुद को स्थापित करने और ऑलराउंड स्किल्स के मामले में आर अश्विन का हमशक्ल बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। महान स्पिनर को लगा कि मेजबान टीम के पास पांच दिन के मैच के लिए कोई स्पेशलिस्ट ऑफ-स्पिनर नहीं है, और उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के लिए ज्‍यादा वर्कलोड की मांग की।