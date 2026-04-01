हार्दिक पंड्या के खिलाफ BCCI ने लिया कड़ा एक्शन, नियम तोड़ने पर RCB के इस खिलाड़ी को भी मिली सजा

आपको बता दें कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार की शाम मुंबई और बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला गया। इस दौरान 18वें ओवर में अंपायर ने गेंद बदली। टिम डेविड ने उस गेंद को अंपायर से मांगा और उसे उछालने लगे। अंपायर ने उनले दो-तीन बार गेंद लेने की कोशिश की, लेकिन वह वापस देने की बजाय, गेंद से खेलते रहे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में गेंद तो अंपायर ने ले ली लेकिन इसे आदेश की अनदेखी माना और मैच रेफरी से शिकायत की। नियमों के तहत इसे लेवल-1 का उल्लंघन माना गया, जिसके चलते टिम डेविड पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया और साथ ही एक डिमेरिट प्वाइंट भी दिया गया।