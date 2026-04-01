13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

हार्दिक पंड्या के खिलाफ BCCI ने लिया कड़ा एक्शन, नियम तोड़ने पर RCB के इस खिलाड़ी को भी मिली सजा

Hardik Pandya Punishment in IPL 2026: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए MI vs RCB के मुकाबले में हार्दिक पंड्या की टीम से एक चूक हुई, जिसकी वजह से उनपर भारी भरकम जुर्माना लगा है। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 13, 2026

Hardik Pandya Punishment in IPL 2026 vs RCB Match at Wankhede stadium Mumbai

हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)

Hardik Pandya Punishment in IPL 2026: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए MI vs RCB के मुकाबले में हार्दिक पंड्या की टीम से एक चूक हुई, जिसकी वजह से उनपर भारी भरकम जुर्माना लगा है। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज टिम डेविड पर भी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगा है।

जानें क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार की शाम मुंबई और बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला गया। इस दौरान 18वें ओवर में अंपायर ने गेंद बदली। टिम डेविड ने उस गेंद को अंपायर से मांगा और उसे उछालने लगे। अंपायर ने उनले दो-तीन बार गेंद लेने की कोशिश की, लेकिन वह वापस देने की बजाय, गेंद से खेलते रहे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में गेंद तो अंपायर ने ले ली लेकिन इसे आदेश की अनदेखी माना और मैच रेफरी से शिकायत की। नियमों के तहत इसे लेवल-1 का उल्लंघन माना गया, जिसके चलते टिम डेविड पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया और साथ ही एक डिमेरिट प्वाइंट भी दिया गया।

वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर स्लो ओवर रेट की वजह से 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि आईपीएल 2026 में यह मुंबई इंडियंस का चौथा मैच था और टीम से ऐसा पहली बार हुआ, जब वे निर्धारित समय में पूरे 20 ओवर नहीं डाल पाए। यही वजह है कि उन पर 12 लाख का जुर्माना लगा है। अगर मुंबई इंडियंस दोबारा यह गलती दोहराती है, तो हार्दिक पंड्या पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

18 रन से हार गई MI

आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए। 241 रनों के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस 222 रन ही बना सकी और 18 रन से मुकाबला हार गई। यह मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार है और इस हार के बाद वह अंक तालिका में आठवें स्थान पर खिसक गई है। वहीं, इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीसरे स्थान पर बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

आंकड़े देख नहीं होगा विश्वास! T20 वर्ल्डकप 2026 में कहर बरपाने वाले बुमराह की IPL 2026 में हालत खराब
क्रिकेट
Jasprit Bumrah

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

13 Apr 2026 06:59 pm

Published on:

13 Apr 2026 06:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हार्दिक पंड्या के खिलाफ BCCI ने लिया कड़ा एक्शन, नियम तोड़ने पर RCB के इस खिलाड़ी को भी मिली सजा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

8वें नंबर की MI दूसरे हाफ में हो जाती है घातक, शुरुआती 6 में से 5 मैच हारकर भी जीत चुकी है खिताब

ipl 2026 mumbai indians
क्रिकेट

आंकड़े देख नहीं होगा विश्वास! T20 वर्ल्डकप 2026 में कहर बरपाने वाले बुमराह की IPL 2026 में हालत खराब

Jasprit Bumrah
क्रिकेट

SRH vs RR: आज किसका चलेगा बल्ला और किसकी गेंद उड़ाएगी विकेट? जानें हैदराबाद और राजस्थान की संभावित Playing 11

IPL 2026 SRH vs RR
क्रिकेट

SRH vs RR, Pitch Report: आज हैदराबाद में होगी रनों की बारिश या मौसम बिगाड़ेगा खेल? जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल!

SRH vs RR Pitch Report ,SRH vs RR पिच रिपोर्ट, Hyderabad Weather Update Today ,हैदराबाद मौसम का हाल, SRH vs RR playing 11 Prediction, SRH vs RR प्लेइंग 11 प्रेडिक्शन ,Rajiv Gandhi International Stadium Pitch ,राजीव गांधी स्टेडियम की पिच, IPL 2026 Match 21 News ,आईपीएल 2026 मैच 21 समाचार,, Will it rain in Hyderabad today? ,क्या आज हैदराबाद में बारिश होगी?, Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals.
क्रिकेट

वूमेंस वर्ल्डकप के लिए ICC ने घोषित की रिकॉर्ड प्राइज मनी, जानें इस बार चैंपियन को कितने मिलेंगे पैसे

T20 World Cup 2026 team india
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.