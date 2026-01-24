IND vs NZ: गुस्से में इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी से भिड़े हार्दिक पंड्या, जमकर हुई बहस, देखें वायरल Video

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हार्दिक पंड्या प्रैक्टिस के लिए मैदान पर जा रहे हैं, तभी मुरली कार्तिक उनसे हाथ मिलाने आते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद हार्दिक उन्हें कुछ बोलते हैं और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हार्दिक गुस्से में नजर आ रहे हैं और शायद उनकी किसी बात से आसहमति जाता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कार्तिक उन्हें शांत करने की कोशिश करते दिख रहे हैं।