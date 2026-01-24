24 जनवरी 2026,

शनिवार

IND vs NZ 2nd T20i: ‘कहीं से रन चाहिए थे, ताकि सवालों के जवाब…’, तूफानी पारी के बाद भावुक हुए ईशान किशन

India vs New Zealand T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुक़ाबले में चौके -छक्कों की बारिश देखने को मिली। इस मुक़ाबले में खब्बू बल्लेबाज ईशान किशन ने 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से 76 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 24, 2026

IND vs NZ

ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी (Photo - EspncricInfo)

India vs New Zealand T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुक़ाबले में चौके -छक्कों की बारिश देखने को मिली। इस मुक़ाबले में खब्बू बल्लेबाज ईशान किशन ने 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से 76 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाने में मदद की। उन्हें इस पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

मुकाबला जीतने के बाद ईशान किशन ने कहा, "मेरा ज्यादा फोकस इस बात पर था कि इस मुकाबले में मुझे क्या करना है। कभी-कभी आपको खुद समझ आ जाता है कि आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तब बस अच्छे माइंडसेट में रहना जरूरी होता है। गेंद पर नजर रखनी होती है और अपने पसंदीदा शॉट खेलने होते हैं।"

मुझे क्रीज पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा

उन्होंने कहा, "हमने तय किया था कि जोखिम नहीं लेंगे, क्रॉस-बैट शॉट नहीं खेलेंगे, लेकिन मैं पावरप्ले में फिर भी ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहता था। आखिरकार, जब आप 200 से ज्यादा रनों का पीछा कर रहे हों, तो पावरप्ले में अच्छे रन बनाना जरूरी होता है। मुझे क्रीज पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। शुरुआत से ही मैं गेंद को अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहा था, इसलिए मैंने खुद पर भरोसा किया। मुझे यह एहसास था कि अगर मैं अच्छे शॉट खेलता रहा, तो टीम के लिए यह कर सकता हूं।"

खुद के सवालों के जवाब चाहिए थे

ईशान किशन लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहे। उन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया में वापसी की है। ईशान ने कहा, "घरेलू क्रिकेट में भी मेरा फोकस रन बनाने पर ही था। कभी-कभी यह अपने लिए करना जरूरी होता है। खुद के सवालों के जवाब देने के लिए कि आप कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या आप भारत के लिए खेलने में सक्षम हैं। इसी वजह से मेरे लिए घरेलू क्रिकेट खेलना और रन बनाना अहम था। मुझे लगा कि मैं पूरी पारी खेल सकता हूं और अच्छे शॉट लगा सकता हूं। बस कहीं से रन चाहिए थे, ताकि अपने सवालों के जवाब मिल सकें। अगर मैं आउट भी हो जाता, तब भी मैं बस अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता था।

भारत ने शहीद वीर नारायण सिंह नेशनल स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 15.2 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई है।

