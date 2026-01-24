IND vs NZ 2nd T20i: ‘कहीं से रन चाहिए थे, ताकि सवालों के जवाब…’, तूफानी पारी के बाद भावुक हुए ईशान किशन

ईशान किशन लंबे समय तक टीम इंडिया से बाहर रहे। उन्होंने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया में वापसी की है। ईशान ने कहा, "घरेलू क्रिकेट में भी मेरा फोकस रन बनाने पर ही था। कभी-कभी यह अपने लिए करना जरूरी होता है। खुद के सवालों के जवाब देने के लिए कि आप कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या आप भारत के लिए खेलने में सक्षम हैं। इसी वजह से मेरे लिए घरेलू क्रिकेट खेलना और रन बनाना अहम था। मुझे लगा कि मैं पूरी पारी खेल सकता हूं और अच्छे शॉट लगा सकता हूं। बस कहीं से रन चाहिए थे, ताकि अपने सवालों के जवाब मिल सकें। अगर मैं आउट भी हो जाता, तब भी मैं बस अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता था।