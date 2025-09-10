Patrika LogoSwitch to English

Asia Cup 2025 की प्राइज़ मनी से 8 गुनी महंगी है हार्द‍िक पंड्या की यह घड़ी, होश उड़ा देगी कीमत

पांड्या की घड़ी की कीमत इतनी ज्यादा होने की वजह इसका हाई-टेक डिजाइन है। यह केवल 30 ग्राम वजन की है और 12,000 जी-फोर्स तक सहन कर सकती है, जो एथलीट्स के लिए परफेक्ट है। नडाल ने इसे टेनिस कोर्ट पर टेस्ट किया था, और अब पांड्या जैसे क्रिकेटर इसे पहनकर फील्ड पर उतरते हैं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 10, 2025

हार्दिक पांड्या ने ट्रेनिंग सेशन में पहनी 20 करोड़ की घड़ी (Photo - BCCI)

Hardik Pandya Watch, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है। इसका दूसरा मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और यूएई के बीच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या सुर्खियों में हैं। दरअसल पंड्या ने ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक घड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत एशिया कप 2025 के प्राइज़ मनी से आठ गुना ज्यादा है।

यह घड़ी रिचर्ड मिल (Richard Mille) की RM 27-04 मॉडल है, जो टेनिस लेजेंड राफेल नडाल के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई है। दुनिया में सिर्फ 50 ही ऐसे मॉडल बने हैं, जो इसे बेहद दुर्लभ बनाती है। इसकी अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपये (लगभग 2.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है।

एशिया कप 2025 की प्राइज मनी: चैंपियन को 2.6 करोड़

एशिया कप 2025 की चैंपियन टीम को 3 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.6 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जबकि रनर-अप को 1.5 लाख डॉलर (1.3 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे। यह पिछले एडिशन (2023) से 50% ज्यादा है, जब विजेता को 1.25 करोड़ मिले थे। इसके अलावा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 15,000 डॉलर (लगभग 12.5 लाख रुपये) और हर मैच के प्लेयर ऑफ द मैच को 5,000 डॉलर (4.3 लाख रुपये) का इनाम मिलेगा। कुल प्राइज पूल लगभग 3 लाख डॉलर है, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है।

पंड्या की घड़ी की कीमत इतनी ज्यादा होने की वजह इसका हाई-टेक डिजाइन है। यह केवल 30 ग्राम वजन की है और 12,000 जी-फोर्स तक सहन कर सकती है, जो एथलीट्स के लिए परफेक्ट है। नडाल ने इसे टेनिस कोर्ट पर टेस्ट किया था, और अब पांड्या जैसे क्रिकेटर इसे पहनकर फील्ड पर उतरते हैं।

हार्दिक का लग्जरी कलेक्शन: साल की शुरुआत में भी RM 27-02

पंड्या की यह पहली लग्जरी वॉच नहीं है। इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारत-पाकिस्तान मैच में उन्हें रिचर्ड मिल RM 27-02 पहने देखा गया था, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये (8 लाख डॉलर) है। यह भी नडाल के लिए डिजाइन की गई थी और दुनिया में सीमित संस्करणों में उपलब्ध है। पांड्या का वॉच कलेक्शन बेहद महंगा है, जिसमें पाटेक फिलिपे नौटिलस जैसी घड़ियां भी शामिल हैं, जिनकी कीमत 16 करोड़ तक जाती है। उनका नेट वर्थ 98 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो आईपीएल रिटेंशन (16.35 करोड़) और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से आता है।

Updated on:

10 Sept 2025 12:49 pm

Published on:

10 Sept 2025 12:48 pm

Asia Cup 2025 की प्राइज़ मनी से 8 गुनी महंगी है हार्द‍िक पंड्या की यह घड़ी, होश उड़ा देगी कीमत

