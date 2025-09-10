पंड्या की यह पहली लग्जरी वॉच नहीं है। इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारत-पाकिस्तान मैच में उन्हें रिचर्ड मिल RM 27-02 पहने देखा गया था, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये (8 लाख डॉलर) है। यह भी नडाल के लिए डिजाइन की गई थी और दुनिया में सीमित संस्करणों में उपलब्ध है। पांड्या का वॉच कलेक्शन बेहद महंगा है, जिसमें पाटेक फिलिपे नौटिलस जैसी घड़ियां भी शामिल हैं, जिनकी कीमत 16 करोड़ तक जाती है। उनका नेट वर्थ 98 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो आईपीएल रिटेंशन (16.35 करोड़) और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से आता है।