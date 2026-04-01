Hardik Pandya Update: हार्दिक पंड्या को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें अब कब होगी मैदान पर वापसी

हार्दिक पंड्या (फोटो- IANS)
Hardik Pandya Comeback Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए राहत भरी खबर आई है। टीम के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और आरआर के खिलाफ एमआई की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे ने हार्दिक पांड्या के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा अपडेट दिया।
कोच ने बताया, "हार्दिक पांड्या मंगलवार को होने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे। वह चोटिल नहीं थे, बल्कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह अब पूरी तरह से फिट और स्वस्थ हैं।" हार्दिक का फिट होना एमआई के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को हार्दिक की कमी गेंदबाजी में साफ तौर पर खली थी। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में अब तक कुल दो मुकाबले खेले हैं। पहले मैच में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया था।
वहीं, दूसरे मुकाबले में एमआई को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। डीसी के खिलाफ रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को छोड़कर टीम के अन्य बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे। सूर्यकुमार ने 36 गेंदों में 51 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि रोहित ने 26 गेंदों में 35 रन बनाए थे।
वहीं, गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और कॉर्बिन बॉश काफी महंगे साबित हुए थे। शार्दुल ने 3 ओवर के स्पेल में 41 रन खर्च किए थे और वह कोई विकेट भी नहीं निकाल सके थे। वहीं, बॉश ने 3.1 ओवर में एक विकेट लेकर 39 रन दिए थे। हालांकि, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर और मिचेल सैंटनर अच्छी लय में दिखाई दिए थे। बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए थे, तो दीपक ने 20 रन देकर एक विकेट निकाला था। वहीं, सैंटनर ने 22 रन देकर एक विकेट चटकाया था।
पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 162 रन बनाए थे। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स ने 163 रनों के लक्ष्य को 18.1 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया था।
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