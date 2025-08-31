द हंड्रेड लीग में इन 2 खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख गदगद हुए कप्तान, टी20 टीम में जगह को लेकर कही ये बात

कॉक्स ने 3 वनडे और 2 टी20 मैच खेले हैं। अब तक टेस्ट में डेब्यू नहीं कर पाए कॉक्स ने वनडे और टी20 क्रिकेट में भी ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। उन्होंने 3 वनडे में 22 रन और 2 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 17 रन बनाए हैं। हालांकि टी20 में उनका रिकॉर्ड शानदार है और 153 मैचों में 142 की स्ट्राइक रेट से 3470 रन बनाए हैं। द हंड्रेड लीग में वह 26 पारियों में 900 रन बना चुके हैं। पिछले साल ही कॉक्स ने इंग्लैंड के लिए टी20 और वनडे में डेब्यू किया था।