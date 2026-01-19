भाभी बोल इनको… जब विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से मिलने पर हर्षित राणा की खींची टांग, देखें वीडियो

Harshit Rana on Virat Kohli: विराट कोहली मैच से पहले बहुत ही गंभीर रहते हैं, वह ड्रेसिंग रूम में किसी से ज्‍यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन, मैच के बाद उनका अलग ही रूप नजर आता है। इसका खुलासा युवा ऑलराउंडर हर्षित राणा ने किया है। राणा ने हाल ही में एक मजेदार पल को शेयर किया है, जो विराट कोहली के मजाकिया अंदाज को दर्शाता है। भारत के 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद फाइनल के बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर के पलों को याद करते हुए राणा ने बताया कि वह टीम का हिस्सा थे, लेकिन मैच नहीं खेले थे। जीत के बाद जब वह अंदर गए तो उनकी मुलाकात पहली बार अनुष्का शर्मा से हुई। इस दौरान कोहली ने उनके मजे लिए।