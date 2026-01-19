भाभी बोल इनको… जब विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से मिलने पर हर्षित राणा की खींची टांग, देखें वीडियो

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)
Harshit Rana on Virat Kohli: विराट कोहली मैच से पहले बहुत ही गंभीर रहते हैं, वह ड्रेसिंग रूम में किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन, मैच के बाद उनका अलग ही रूप नजर आता है। इसका खुलासा युवा ऑलराउंडर हर्षित राणा ने किया है। राणा ने हाल ही में एक मजेदार पल को शेयर किया है, जो विराट कोहली के मजाकिया अंदाज को दर्शाता है। भारत के 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद फाइनल के बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर के पलों को याद करते हुए राणा ने बताया कि वह टीम का हिस्सा थे, लेकिन मैच नहीं खेले थे। जीत के बाद जब वह अंदर गए तो उनकी मुलाकात पहली बार अनुष्का शर्मा से हुई। इस दौरान कोहली ने उनके मजे लिए।
MensXP से बातचीत में राणा ने बताया कि मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो अनुष्का शर्मा भी वहीं थीं। मैं उनसे पहली बार मिल रहा था। इसलिए मैंने उन्हें 'मैम' कहकर संबोधित किया। लेकिन, यह बात जल्दी ही मजाक बन गई। कोहली ने मेरे मजे लेने के लिए तुरंत टोकते हुए मुझसे कहा कि तू इनको मैम क्यों बोल रहा है? भाभी बोल इनको'।
राणा ने बताया कि उन्होंने खुद को सही ठहराने की कोशिश की, क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं। इतने पर भी कोहली रुके नहीं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले ही मैंने उन पर शैंपेन डाली थी और अब मैं आपको मैम कह रहा हूं।
कोहली लंबे समय से मैदान पर अपने तेज़ और जुनूनी अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, खासकर भारत के कप्तान के तौर पर जब टीम ने फिटनेस और मुकाबले के नए स्टैंडर्ड बनाए थे। जब राणा से पूछा गया कि क्या कोहली सच में उतने ही मज़ेदार हैं, जितने कभी-कभी कैमरे पर दिखते हैं तो राणा ने बिना झिझक कहा। बहुत ज़्यादा, उन्हें मजाक बहुत पसंद है।
राणा 2024 में इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद से भारत के उभरते तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में अपनी जगह बना रहे हैं। आईपीएल में केकेआर के साथ अपनी पहचान बनाने के बाद वह भारत की 2025 एशिया कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में शुभमन गिल के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन गए हैं।
