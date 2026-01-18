ट्रायल्स के बाद नहीं मिलते मौके, तो फूट-फूट कर रोता था ये गेंदबाज, आज टीम इंडिया का है स्ट्राइक बॉलर

हर्षित राणा का क्रिकेट सफर आसान नहीं रहा। दिल्ली के घरेलू क्रिकेट सर्किट में उन्हें सालों तक निराशा का सामना करना पड़ा। कई बार ट्रायल दिए, लेकिन हर बार नाम सूची में नहीं आता था। वह निराश होकर घर लौटते और पिता के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाते थे। करीब दस साल तक ऐसा दौर चला जब मेहनत के बावजूद उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। इस दौरान उन्होंने कई बार क्रिकेट छोड़ने का मन भी बनाया, लेकिन पिता ने कभी हार मानने नहीं दी और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब वह टूट जाते थे, तब पिता का एक ही संदेश होता था कि मेहनत जारी रखो, समय बदलेगा। हर्षित ने कहा, "अब वह असफलता का दौर जा चुका है और आगे जो भी होगा मैं उसे संभाल सकता हूं।"