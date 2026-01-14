मोहम्मद रिजवान के रिटायर्ड आउट के बाद अब हसन अली ने BBL में कराई पाकिस्तान की किरकिरी, देखें वायरल वीडियो

सिर्फ 84 रनों का पीछा करते हुए स्टार्स ने शुरुआती विकेट गंवा दिए। सैम हार्पर ने 9 रन बनाए। कैंपबेल केलवे बिना खाता खोले आउट हो गए। थॉमस रोजर्स ने चेज को संभाला। उन्होंने 40 गेंदों में 32 रन बनाकर टॉप स्कोर किया। ब्लेक मैकडोनाल्ड ने एक उपयोगी स्टैंड के साथ उनका साथ दिया। स्टार्स ने 15.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। मार्कस स्टोइनिस ने चोटिल होने से पहले 20 गेंदों में 23 रन बनाए। लियाम स्कॉट ने स्ट्राइकर्स के लिए दो विकेट लिए। टॉम कुरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने सिर्फ 10 रन देकर चार विकेट लिए।