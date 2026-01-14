मोहम्मद रिजवान के रिटायर्ड आउट के बाद अब हसन अली ने BBL में कराई पाकिस्तान की किरकिरी, देखें वायरल वीडियो

बीबीएल में चौका रोकने का प्रयास करते पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन अली। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
बिग बैश लीग में पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा है। मोहम्मद रिजवान के रिटायर्ड आउट होने के दिन बाद हसन अली ने बेहद खराब फील्डिंग करके अपने देश को शर्मिंदा किया है। यह वाक्या मेलबर्न स्टार्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच मैच के दौरान हुआ, जब स्टार्स 84 रनों का छोटा सा टारगेट चेज कर रहे थे। फॉक्स स्पोर्ट्स और बिग बैश लीग दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स वीडियो शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल, आठवें ओवर में उनका स्कोर 35 रन पर 2 विकेट था। तबरेज शम्सी की पांचवीं गेंद को रोजर्स ने कवर एरिया की तरफ खेला। हसन अली गेंद को बाउंड्री तक पहुंचने से पहले रोकने के लिए दौड़े। लेकिन, उन्होंने किसी अनाड़ी की तरह गेंद का अंदाजा गलत लगाया और आखिरी पल तक पूरी कोशिश करने के बावजूद गेंद फिसलकर रस्सी के पार चली गई। बाद में तीसरे अंपायर ने पुष्टि की कि यह बाउंड्री थी।
बता दें कि यह मैच एकतरफा था। टॉम कुरेन ने मेलबर्न स्टार्स को एडिलेड स्ट्राइकर्स को हराने में मदद करने के लिए अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन किया। स्ट्राइकर्स 19.3 ओवर में सिर्फ 83 रन पर ऑल आउट हो गए। नई गेंद से कुरेन के स्पेल ने शुरुआती नुकसान पहुंचाया। पावरप्ले के अंत तक स्ट्राइकर्स का स्कोर 21 रन पर 4 विकेट हो गया था। जेमी ओवरटन और लियाम स्कॉट के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप ने स्कोर को कुछ समय के लिए 40 के करीब पहुंचाया। इसके तुरंत बाद विकेट गिरने लगे।
सिर्फ 84 रनों का पीछा करते हुए स्टार्स ने शुरुआती विकेट गंवा दिए। सैम हार्पर ने 9 रन बनाए। कैंपबेल केलवे बिना खाता खोले आउट हो गए। थॉमस रोजर्स ने चेज को संभाला। उन्होंने 40 गेंदों में 32 रन बनाकर टॉप स्कोर किया। ब्लेक मैकडोनाल्ड ने एक उपयोगी स्टैंड के साथ उनका साथ दिया। स्टार्स ने 15.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। मार्कस स्टोइनिस ने चोटिल होने से पहले 20 गेंदों में 23 रन बनाए। लियाम स्कॉट ने स्ट्राइकर्स के लिए दो विकेट लिए। टॉम कुरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने सिर्फ 10 रन देकर चार विकेट लिए।
बता दें कि सिडनी थंडर और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच बिग बैश लीग मैच के दौरान मोहम्मद रिज़वान रिटायर्ड आउट हो गए थे। रिजवान पारी के आखिर में तेजी से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने 23 गेंदों में 26 रन बनाए। उनकी पारी में दो चौके और एक छक्का शामिल था। मोमेंटम जोड़ने में नाकाम रहने पर रेनेगेड्स ने रिजवान को वापस बुला लिया। कप्तान विल सदरलैंड ने क्रीज पर उनकी जगह ली। इस तरह रिजवान बीबीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए है।
