PKL 2025: मेजबान तेलुगू टाइटंस की जीत की हैट्रिक, यू मुंबा को 8 अंक से हराया

कप्तान सुनील ने डिफेंस में हाई-5 लगाया। टाइटंस का घर में इस सीजन का यह अंतिम मैच था। भरत ने दो अंक की रेड के साथ शुरुआत की। इसके बाद तीसरे मिनट में टाइटंस के डिफेंस ने डू ओर डाई रेड पर अनिल को लपक स्कोर 3-0 कर दिया। भरत फिर गए और दो अंक की रेड क साथ मुंबा को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया। सतीश ने हालांकि मल्टीप्वाइंटर के साथ मुंबा का खाता खोला। भरत ने अगली रेड पर रिंकू और विजय का शिकार कर मुंबा को आलआउट की कगार पर ला दिया। फिर रोहित को लपक टाइटंस ने आलआउट के साथ 10-3 की लीड ले ली।