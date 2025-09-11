PKL 2025: मेजबान तेलुगू टाइटंस की जीत की हैट्रिक, यू मुंबा को 8 अंक से हराया

Telugu Titans vs U Mumba, Pro Kabaddi League: मेजबान तेलुगू टाइटंस ने अपने हरफनमौला खेल की बदौलत बुधवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 25वें मैच में यू मुंबा को 45-37 से हरा दिया। यह इस सीजन में टाइटंस की लगातार तीसरी जीत है। मुंबा को पांच मैचों में दूसरी हार मिली है। इस जीत ने टाइटंस को अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है।
आज यहां विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में टाइटंस की जीत में भरत (13) के साथ-साथ चेतन साहू (6) और कप्तान विजय मलिक (5) का अहम योगदान रहा। डिफेंस में अवी दुहान और अजीत पवार ने तीन-तीन अंक लिया। मुंबा के लिए आमिरमोहम्म्द जफरदानेश (7) के अलावा सतीश कन्न्न (6) और संदीप (7) ही प्रभावित कर सके।
कप्तान सुनील ने डिफेंस में हाई-5 लगाया। टाइटंस का घर में इस सीजन का यह अंतिम मैच था। भरत ने दो अंक की रेड के साथ शुरुआत की। इसके बाद तीसरे मिनट में टाइटंस के डिफेंस ने डू ओर डाई रेड पर अनिल को लपक स्कोर 3-0 कर दिया। भरत फिर गए और दो अंक की रेड क साथ मुंबा को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया। सतीश ने हालांकि मल्टीप्वाइंटर के साथ मुंबा का खाता खोला। भरत ने अगली रेड पर रिंकू और विजय का शिकार कर मुंबा को आलआउट की कगार पर ला दिया। फिर रोहित को लपक टाइटंस ने आलआउट के साथ 10-3 की लीड ले ली।
आलइन के बाद अनिल ने बोनस लिया और फिर मुंबा के डिफेंस ने पहली बार लपक स्को 5-12 कर दिया लेकिन अगली रेड पर चेतन ने अनिल का शिकार कर लिया। फिर चेतन ने विजय को आउट कर 10 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 14-5 कर दिया। चार के डिफेंस में मुंबा ने डू ओर डाई पर खेलना शुरू किया लेकिन भरत ने लोकेश और परवेश को आउट कर उसे आलआउट की कगार पर ला दिया। टाइटंस ने इसके बाद दूसरा आलआउट लेते हुए 21-7 की लीड ले ली।
आलइन के बाद टाइटंस ने दो के मुकाबले तीन अंक लेकर वापसी क संभावना दिखाई लेकिन भरत चार अंक की एक बेहतरीन रेड के साथ न सिर्फ मुंबा को सुपर टैकल की स्थिति में लाए बल्कि अपना सुपर-10 भी पूरा कर लिया। बहरहाल, हाफटाइम तक टाइटंस को 27-11 की लीड मिली हुई थी। हाफटाइम के बाद सुनील ने भरत को सुपर टैकल कर दो अंक ले लिए। चेतन की अगली रेड पर सुनील और संदीप आउट आफ बाउंड हुए और मुंबा तीसरी बार आलआउट होकर 16-33 से पीछे हो गए।
टाइटंस ने आलइन के बाद एक के मुकाबले चार अंक लेकर पकड़ मजबूत कर ली। फिर मुंबा ने लगातार चार अंक लेकर स्कोर 21-37 कर दिया। जफर लगातार अंक ले रहे थे। उन्होंने टाइटंस को सुपर टैकल की स्थिति में ढकेला लेकिन चेतन ने उनका सुपर टैकल कर स्कोर 39-21 कर दिया। मुंबा ने जल्द ही टाइटंस को आलआउट की ओर धकेला लेकिन आशीष ने उसे उबार लिया।
फिर अजीत ने संदीप को सुपर टैकल कर स्कोर 43-24 कर दिया। मुंबा ने हालांकि वापसी की राह पकड़ी और टाइटंस को आलआउट कर स्कोर 29-43 कर दिया। आलइन के बाद लगातार दो अंक के साथ मुंबा ने फासला 12 का कर दिया। अब सिर्फ तीन मिनट शेष रह गए थे। जल्द ही मुंबा ने फासला 7 का कर लिया लेकिन समय तेजी से फिसला जा रहा था और अंततः मुंबा को सीजन की दूसरी हार मिली।