14 साल बाद पाकिस्तान की टीम ने जीता खिताब लेकिन भारत के खिलाफ नहीं धो पाई ये दाग, टेक दिए घुटने

पाकिस्तान की हांगकांग सिक्सेस की टीम (फोटो- IANS)
Hong Kong Sixes 2025, IND vs PAK: हांगकांग सिक्सेस में कुवैत को हराकर जीत के साथ आगाज करने वाली पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में इसी टीम को हराकर खिताब जीत लिया। पाकिस्तान ने क्वार्टरफाइनल में साउथ अफ्रीका और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। हालांकि क्रिकेट की ये ग्रीन आर्मी चैंपियन बनने के बावजूद भारतीय टीम को नहीं हरा सकी। पाकिस्तान का पूल स्टेज में दूसरा मुकाबला भारत से हुआ। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 2 रन से हार गई। इसके बाद पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं गंवाया।
पूल C में कुवैत, पाकिस्तान और भारत की टीमें शामिल थीं और तीनों ने एक एक मैच जीते। हालांकि कुवैत और पाकिस्तान ने बेहतर नेट रनरेट होने की वजह से क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की कर ली और भारतीय टीम बाहर हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में बारिश न खलल डाला और DLS मैथड से मैच का नजीता निकालना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 6 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 86 रन बनाए। 87 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 3 ओवर में 41 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद बारिश ने मैच रोक दिया।
इसके बाद पाकिस्तान की टीम जीत के पटरी पर ऐसे चढ़ी कि खिताब के साथ ही लौटी। पाकिस्तान ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में कुवैत को हराकर खिताब जीता। पाकिस्तान ने 6 ओवर वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाए। कप्तान अब्बास अफरीदी ने सिर्फ 11 गेंदों में ही 52 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इसके अलावा अब्दुल समद ने 13 गेंदों में 42 रन और ख्वाजा नफे ने 6 गेंदों में 22 बनाए। कुवैत के लिए तीनों विकेट मीत भावसार ने चटकाए।
136 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुवैत की शुरुआत अच्छी रही और पहले ही ओवर में टीम ने 5 छक्कों की मदद से 32 रन जोड़ लिए। कुवैत के लिए अदनान इदरीस और मीत भावसार ने पहले विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की। इदरीस ने पहले ओवर में 5 छक्के लगाए थे और 8 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। भावसार ने 12 गेंदों में 33 रन बनाए। इनके अलावा और कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और पूरी टीम 92 रनों पर ही सिमट गई। इस खिताबी जीत के साथ पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से आगे निकल गई। इस संस्करण से पहले तीनों टीमों ने 5-5 बार ट्रॉफी उठाई थी।
