14 साल बाद पाकिस्तान की टीम ने जीता खिताब लेकिन भारत के खिलाफ नहीं धो पाई ये दाग, टेक दिए घुटने

136 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुवैत की शुरुआत अच्छी रही और पहले ही ओवर में टीम ने 5 छक्कों की मदद से 32 रन जोड़ लिए। कुवैत के लिए अदनान इदरीस और मीत भावसार ने पहले विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की। इदरीस ने पहले ओवर में 5 छक्के लगाए थे और 8 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। भावसार ने 12 गेंदों में 33 रन बनाए। इनके अलावा और कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और पूरी टीम 92 रनों पर ही सिमट गई। इस खिताबी जीत के साथ पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से आगे निकल गई। इस संस्करण से पहले तीनों टीमों ने 5-5 बार ट्रॉफी उठाई थी।