14 साल बाद पाकिस्तान की टीम ने जीता खिताब लेकिन भारत के खिलाफ नहीं धो पाई ये दाग, टेक दिए घुटने

Hong Sixes 2025 Champion: हांगकांग में खेले गए 7 से नवंबर के बीच 6 ओवर के टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सामने जो भी टीम आई, उसे हार का सामना करना पड़ा लेकिन इस संस्करण का खिताब जीतने वाली ये टीम भारतीय टीम से पार नहीं पा सकी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 10, 2025

पाकिस्तान की हांगकांग सिक्सेस की टीम

पाकिस्तान की हांगकांग सिक्सेस की टीम (फोटो- IANS)

Hong Kong Sixes 2025, IND vs PAK: हांगकांग सिक्सेस में कुवैत को हराकर जीत के साथ आगाज करने वाली पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में इसी टीम को हराकर खिताब जीत लिया। पाकिस्तान ने क्वार्टरफाइनल में साउथ अफ्रीका और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। हालांकि क्रिकेट की ये ग्रीन आर्मी चैंपियन बनने के बावजूद भारतीय टीम को नहीं हरा सकी। पाकिस्तान का पूल स्टेज में दूसरा मुकाबला भारत से हुआ। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 2 रन से हार गई। इसके बाद पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं गंवाया।

पाकिस्तान सिर्फ टीम इंडिया से हारी

पूल C में कुवैत, पाकिस्तान और भारत की टीमें शामिल थीं और तीनों ने एक एक मैच जीते। हालांकि कुवैत और पाकिस्तान ने बेहतर नेट रनरेट होने की वजह से क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की कर ली और भारतीय टीम बाहर हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में बारिश न खलल डाला और DLS मैथड से मैच का नजीता निकालना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 6 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 86 रन बनाए। 87 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 3 ओवर में 41 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद बारिश ने मैच रोक दिया।

इसके बाद पाकिस्तान की टीम जीत के पटरी पर ऐसे चढ़ी कि खिताब के साथ ही लौटी। पाकिस्तान ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में कुवैत को हराकर खिताब जीता। पाकिस्तान ने 6 ओवर वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाए। कप्तान अब्बास अफरीदी ने सिर्फ 11 गेंदों में ही 52 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इसके अलावा अब्दुल समद ने 13 गेंदों में 42 रन और ख्वाजा नफे ने 6 गेंदों में 22 बनाए। कुवैत के लिए तीनों विकेट मीत भावसार ने चटकाए।

अच्छी शुरुआत के बावजूद हारी कुवैत

136 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कुवैत की शुरुआत अच्छी रही और पहले ही ओवर में टीम ने 5 छक्कों की मदद से 32 रन जोड़ लिए। कुवैत के लिए अदनान इदरीस और मीत भावसार ने पहले विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की। इदरीस ने पहले ओवर में 5 छक्के लगाए थे और 8 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। भावसार ने 12 गेंदों में 33 रन बनाए। इनके अलावा और कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और पूरी टीम 92 रनों पर ही सिमट गई। इस खिताबी जीत के साथ पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से आगे निकल गई। इस संस्करण से पहले तीनों टीमों ने 5-5 बार ट्रॉफी उठाई थी।

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

10 Nov 2025 08:59 am

Published on:

10 Nov 2025 08:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 14 साल बाद पाकिस्तान की टीम ने जीता खिताब लेकिन भारत के खिलाफ नहीं धो पाई ये दाग, टेक दिए घुटने

क्रिकेट

खेल

साउथ अफ्रीका को पहले टेस्ट में हराने के लिए तैयार की जा रही खास पिच, क्यूरेटर ने खुद किया ये खुलासा

IND vs SA 1st Test Eden Gardens Pitch Report
क्रिकेट

अगर संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स में हुई एंट्री, तो MS Dhoni के फैंस को लग सकता है बड़ा झटका

MS Dhoni Sanju Samson
क्रिकेट

शुभमन गिल और गौतम गंभीर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में इस खिलाड़ी को बलि बकरा बनाने कहा गया

IND vs SA 1st Test
क्रिकेट

पाकिस्तान के हांगकांग सिक्सेज जीतने पर मुहम्मद शहजाद ने पंड्या के अंदाज में मनाया जश्न, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

Muhammad Shahzad copies Hardik Pandya Celebration
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इस योजना पर कर रही काम, इरफान पठान ने किया खुलासा!

Team India
क्रिकेट
