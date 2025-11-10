Hong Kong Sixes Points Table: पाकिस्तान ने किया टॉप तो इस स्थान पर रही टीम इंडिया, देखें हांगकांग सिक्सेस की सभी 12 टीमों की पोजिशन

Hong Kong Sixes 2025 Points Table: 7 से 9 नवंबर के बीच खेले गए हांगकांग सिक्सेस के 21वें संस्करण का खिताब पाकिस्तान ने जीत लिया। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में अब्बास अफरीदी की कप्तान वाली पाकिस्तान ने कुवैत को 43 रन से हराया। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम को सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जहां उन्हें टीम इंडिया ने DLS मैथड के जरिए 2 रन से हराया था। खिताबी मुकाबले के बाद हांगकांग सिक्सेस ने 12 टीमों की अंक तालिका में पोजिशन की जारी कर दी, जिसमें टीम इंडिया आखिरी स्थान पर है।