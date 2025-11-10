Hong Kong Sixes Points Table: पाकिस्तान ने किया टॉप तो इस स्थान पर रही टीम इंडिया, देखें हांगकांग सिक्सेस की सभी 12 टीमों की पोजिशन

हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया (फोटो- Hong Kong Sixes 2025)
Hong Kong Sixes 2025 Points Table: 7 से 9 नवंबर के बीच खेले गए हांगकांग सिक्सेस के 21वें संस्करण का खिताब पाकिस्तान ने जीत लिया। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में अब्बास अफरीदी की कप्तान वाली पाकिस्तान ने कुवैत को 43 रन से हराया। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम को सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जहां उन्हें टीम इंडिया ने DLS मैथड के जरिए 2 रन से हराया था। खिताबी मुकाबले के बाद हांगकांग सिक्सेस ने 12 टीमों की अंक तालिका में पोजिशन की जारी कर दी, जिसमें टीम इंडिया आखिरी स्थान पर है।
पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर खिताब जीता है, इसलिए पाकिस्तान पहले और कुवैत दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल में हार गई थीं और दोनों के बीच खेले गए मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इसतरह ऑस्ट्रेलिया तीसरे और इंग्लैंड चौथे स्थान पर है। हांगकांग की टीम प्लेट ग्रुप की चैंपियन नहीं और उन्होंने बांग्लादेश को हराया। हांगकांग 5वें और बांग्लादेश छठे स्थान पर है। 7वें स्थान पर अफगानिस्तान और 8वें स्थान पर साउथ अफ्रीका है।
श्रीलंका की टीम बाउल ग्रुप की चैंपियन रही और उसने यूएई को हराया। श्रीलंका की टीम 9वें और यूएई 10वें स्थान पर है। टीम इंडिया को 92 रन से धूल चटाने वाली नेपाल 11वें स्थान पर है तो टीम इंडिया आखिरी स्थान पर है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में 5 मैच खेले और सिर्फ एक जीत हासिल कर पाई।
भारतीय टीम ने 2005 में इकलौता खिताब जीता था। अब तक खेले गए 21 संस्करण में से 12 में पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंची है और 6 बार उसने खिताब जीता है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें भी 5-5 बार खिताब जीत चुकी हैं। पिछले साल की चैंपियन श्रीलंका ने 2 बार ट्रॉफी उठाई है तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने एक एक बार खिताब जीता है। कुवैत, हांगकांग और ऑल स्टार्स की टीमें भी फाइनल खेल चुकी हैं लेकिन कभी खिताब नहीं जीत पाई हैं।
