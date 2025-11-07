बारिश का कहर! एक दिन में रद्द हो गए 3 क्रिकेट मैच, भारत-पाकिस्तान का मैच बीच में रुका

हांगकांग सिक्सेस 6-6 प्लेयर्स के साथ 6-6 ओवर का खेला जाने वाला एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इस लीग में रिटायर्ड और एक्टिव खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। 6 ओवर और 6 खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस टूर्नामेंट के एक मैच में 6 खिलाड़ी ही मैदान पर उतरते हैं। इसलिए इसे सिक्सेस नाम दिया गया। हालांकि फाइनल मुकाबले में एक ओवर में 8 गेंद डालनी होती है। इस टूर्नामेंट में नो बॉल के लिए फ्री हिट नहीं मिलता है। 2017 के बाद इस टूर्नामेंट की वापसी साल 2024 में हुई और श्रीलंका ने खिताब जीता। अब तक इंग्लैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें 5-5 बार चैंपियन रही हैं। भारत ने 2005 में खिताब जीता था।