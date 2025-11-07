Patrika LogoSwitch to English

बारिश का कहर! एक दिन में रद्द हो गए 3 क्रिकेट मैच, भारत-पाकिस्तान का मैच बीच में रुका

Hong Kong Sixes 2025 Day 1 Update: हांगकांग सिक्सेस 2025 के पहले दिन 10 मैच निर्धारित थे, जिसमें से 6 मैच पूरी तरह फिनिश हो पाए और 3 मैच रद्द हो गए। एक मुकाबला बीच में ही रोकना पड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 07, 2025

DY Patil Stadium

क्रिकेट स्टेडियम फाइल फोटो (Photo Credit- IANS)

Hong Kong Sixes 2025 Day 1 Update: हांगकांग के मांग कोक में भारी बारिश की वजह से हांगकांग सिक्सेस 2025 के पहले दिन 3 मैच रद्द कर दिए गए। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में बांग्लादेश का सामना मेजबान हांगकांग से होना था। लेकिन बारिश की वजह से यह मैच रद्द हो गया। इसके बाद यूएई और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला भी नहीं हो सका। दोपहर में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को बीच में ही रोकना पड़ा। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला भी रद्द हो गया। इस तरह 10 में से सिर्फ 6 मैच पूरे हो सके, जबकि 3 रद्द हुए और एक अधूरा रहा, जिसका फैसला DLS मैथड से निकला।

7 नवंबर के मुकाबलों का रिजल्ट

पहले दो मुकाबलों के रद्द हो जाने के बाद कुवैत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला पूरा खेला गया और पाकिस्तान ने जीत हासिल की। इसके बाद अफगानिस्तान ने नेपाल को हराया। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को हांगकांग ने हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यूएई को हराया और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को DLS मैथड से हराया।

क्या है हांगकांग सिक्सेस?

हांगकांग सिक्सेस 6-6 प्लेयर्स के साथ 6-6 ओवर का खेला जाने वाला एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इस लीग में रिटायर्ड और एक्टिव खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। 6 ओवर और 6 खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस टूर्नामेंट के एक मैच में 6 खिलाड़ी ही मैदान पर उतरते हैं। इसलिए इसे सिक्सेस नाम दिया गया। हालांकि फाइनल मुकाबले में एक ओवर में 8 गेंद डालनी होती है। इस टूर्नामेंट में नो बॉल के लिए फ्री हिट नहीं मिलता है। 2017 के बाद इस टूर्नामेंट की वापसी साल 2024 में हुई और श्रीलंका ने खिताब जीता। अब तक इंग्लैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें 5-5 बार चैंपियन रही हैं। भारत ने 2005 में खिताब जीता था।

क्या है Hong Kong Sixes का नियम?

दोनों टीम की ओर से 6-6 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं और विकेटकीपर को छोड़कर सभी को गेंदबाजी करनी होती है। सिर्फ एक गेंदबाज ही 2 ओवर कर सकता है। 31 रन बनाते ही बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ता है। वाइड या नो बॉल के लिए सिर्फ एक अतरिक्त रन मिलता है।

Published on:

07 Nov 2025 03:35 pm

बारिश का कहर! एक दिन में रद्द हो गए 3 क्रिकेट मैच, भारत-पाकिस्तान का मैच बीच में रुका

