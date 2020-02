शाई होप का शतक बेकार, रोमांचक वनडे में श्रीलंका ने विंडीज को दी एक विकेट से मात

कोलंबो : श्रीलंकाई क्रिकेट टीम (Srilanka Cricket Team) और वेस्टइंडीज (Windies Cricket Team) के बीच तीन वनडे मैच की सीरीज का पहले मैच में मेजबान टीम ने मेहमान टीम को एक विकेट से हराकर 1-0 बढ़त बना ली। बेहद रोमांचक रहे इस मैच में विंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 289 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। जीत के लिए मिले 290 रनों के लल्य को श्रीलंका ने 49.1 ओवर में नौ विकेट खोकर हासिल कर लिया।

अच्छी शुरुआत के बाद लगातार विकेट खोकर फंस गई श्रीलंका

श्रीलंका ने 290 रनों के लक्ष्य के सामने शुरुआत काफी अच्छी की थी। उसके सलामी बल्लेबाज कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (52) और अविष्का फर्नांडो (50) ने अच्छी शुरुआत दी। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 18 ओवर में 111 रनों की शतकीय साझेदारी की। इसके बाद 10 रन के भीतर दोनों सलामी बल्लेबाज पैवेलियन लौट गए। इसके बाद 262 रनों पर आठ विकेट खोकर मेजबान टीम संकट में फंस गई थी। लेकिन एक छोर से वानंडु हसरंगा (42 नाबाद) ने संयम से खेलते हुए श्रीलंका को एक विकेट की जीत दिला दी। इनके अलावा श्रीलंका की जीत में कुशल परेरा ने 42 और धनंजय डी सिल्वा ने 32 रनों का योगदान दिया। यह हसरंगा की पारी का ही नतीजा था कि श्रीलंका इस मैच को जीतने में सफल रही।

विंडीज की ओर से अल्जारी जोसेफ ने सर्वाधिक तीन, जबकि कीमो पॉल और हेडन वाल्श ने दो-दो विकेट लिए। वहीं एक विकेट जेसन होल्डर को मिला। श्रीलंका का एक खिलाड़ी रन आउट हुआ।

तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने टेलर, तोहफे में मिली 100 शराब की बोतलें

ICYMI: Wanindu Hasaranga's nerveless 42* saw Sri Lanka take the first #SLvWI ODI by one wicket 😬



REPORT 👇 https://t.co/YDruRooelP