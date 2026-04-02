2011 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद एमएस धोनी कैसे ‘हीरो’ से बने ‘विलेन’, इन फैसलों से शुरू हुआ नफरत और गुस्से का दौर

इन सभी खिलाड़ियों ने कभी न कभी धोनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन गौतम गंभीर, जो आज भारत के हेड कोच हैं और अपनी कोचिंग में दो आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके हैं, सबसे ज्यादा मुखर रहे। 2011 के फाइनल में जब सहवाग और सचिन जल्दी आउट हो गए थे, तब लग रहा था कि भारत हार जाएगा। उस दबाव में गंभीर ने 97 रन की जो पारी खेली, वो उस मैच की सबसे निर्णायक पारी थी। विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी ने भारत को वापस मैच में लाया। लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड धोनी को मिला। टीम से नज़रअंदाज़ किए जाने के बाद हरभजन और सहवाग ने कई बार कहा कि उन्हें बताया गया कि टीम आगे बढ़ रही है और अब युवाओं को मौका देना चाहती है, जबकि उन्हें लगता था कि उनमें अभी काफी क्रिकेट बाकी है।