Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी बार भारत-पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने-सामने, यहां देखें शेड्यूल

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन टूर्नामेंट के 5वें मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें 23 फरवरी 2025 को आमने-सामने होंगी। टी-20 पुरुष विश्व कप 2024 के बाद दोनों टीमों के बीच पहली बार 23 फरवरी 2025 को भिड़ंत होगी। इस मुकाबले को ना सिर्फ दोनों देशों के बल्कि विश्व भर के क्रिकेट प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

फाइनल में हो सकती है भिड़ंत यदि भारत-पाकिस्तान ग्रुप चरण में आगे बढ़ती हैं और फिर अपने-अपने सेमीफाइनल मैचों में जीत हासिल करती हैं, तो प्रशंसकों को 9 मार्च को होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोमांचक भारत-पाकिस्तान फाइनल का आनंद मिल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च दिन रविवार को खेला जाएगा।

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल

19 फरवरी, पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड, पहला मैच, ग्रुप, समय 2:30 PM (IST)20 फरवरी, बांग्लादेश vs भारत, दूसरा मैच, ग्रुप-ए, समय 2:30 PM (IST)21 फरवरी, अफगानिस्तान vs दक्षिण अफ्रीका, तीसरा मैच, ग्रुप-बी, समय 2:30 PM (IST)22 फरवरी, ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड, चौथा मैच, ग्रुप-बी, समय 2:30 PM (IST)23 फरवरी, पाकिस्तान vs भारत, 5वां मैच, ग्रुप-ए, समय 2:30 PM (IST)24 फरवरी, बांग्लादेश vs न्यूजीलैंड, छठा मैच, ग्रुप-ए, समय 2:30 PM (IST)25 फवरी, ऑस्ट्रेलिया vs दक्षिण अफ्रीका, 7वां मैच, ग्रुप-बी, समय 2:30 PM (IST)26 फरवरी, अफगानिस्तान vs इंग्लैंड, 8वां मैच, ग्रुप-बी, समय 2:30 PM (IST)27 फरवरी, पाकिस्तान vs बांग्लादेश, 9वां मैच, ग्रुप-ए, समय 2:30 PM (IST)01 मार्च, दक्षिण अफ्रीका vs इंग्लैंड, 11वां मैच, ग्रुप-बी, समय 2:30 PM (IST)02 मार्च, न्यूजीलैंड vs भारत, 12वां मैच, ग्रुप-ए, समय 2:30 PM (IST)04 मार्च, TBC vs TBC, पहला सेमीफाइनल (A1 v B2), समय 2:30 PM (IST)05 मार्च, TBC vs TBC, दूसरा सेमीफाइनल (B1 v A2), समय 2:30 PM (IST)09 मार्च, TBC vs TBC, फाइनल, समय 2:30 PM (IST)