अभिषेक शर्मा-ट्रेविस हेड के ओपनिंग करने से SRH को कितना हो रहा फायदा? हेनरिक क्लासेन ने किया खुलासा

पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने केकेआर और एसआरएच मैच पर कहा, "जीतना ही मायने रखता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने आजादी से बल्लेबाजी की, बोर्ड पर बड़ा टोटल लगाया और फिर गेंद से दबाव बनाते रहे। बाद में पिच धीमी हो गई और उनके स्पिनर्स ने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। कुछ पल ऐसे थे, जैसे एक अच्छी पार्टनरशिप के दौरान रन-आउट, जहां गेम का रुख बदल सकता था। नितीश रेड्डी का रिंकू सिंह को आउट करना टर्निंग पॉइंट था। वहां से इतने बड़े टोटल का पीछा करना बहुत मुश्किल हो गया।"