‘वनडे विश्व कप 2027 खेलना चाहता हूं’, टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले इस दिग्गज ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

स्टार्क ने कहा कि भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले अगले टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहतर है। तेज गेंदबाजी में नाथन एलिस, बेन ड्वार्शुइस, स्पेंसर जॉनसन, सीन एबॉट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है इन चारों के बीच मुझे नहीं आना चाहिए। 35 साल के स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 फॉर्मेट में दूसरे सफल गेंदबाज के रूप में संन्यास लिया है। स्टार्क ने 65 टी20 में 79 विकेट लिए हैं। इसके अलावा 100 टेस्ट मैचों में 402 और 127 वनडे में 244 विकेट उनके नाम हैं।