Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

‘वनडे विश्व कप 2027 खेलना चाहता हूं’, टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले इस दिग्गज ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे फॉर्मेट पर फोकस करने के लिए टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है। वह 2027 में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 05, 2025

Mitchell Starc Retirement
ऑस्‍ट्रेलिया टीम के साथ विकेट लेने की खुशी मनाते मिचेल स्‍टार्क। (फोटो सोर्स: IANS)

मौजूदा समय के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क ने टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ऐसे समय में जब क्रिकेटर बाकी फॉर्मेट छोड़ टी20 पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, स्टार्क का संन्यास क्रिकेट के परंपरागत फॉर्मेटों के प्रति उनके लगाव को दिखाता है। हालांकि, स्टार्क ने फॉर्मेट से संन्यास से पहले कप्तान मार्श को नहीं बताया। इसका उन्हें मलाल है।

किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिली थी सूचना

क्रिकेट डॉट कॉम एयू से बात करते हुए मिचेल स्टार्क ने कहा कि मैंने टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने के पहले अपने किसी भी साथी खिलाड़ी से बात नहीं की। यहां तक की कप्तान मिचेल मार्श को भी नहीं बताया। छोटे फॉर्मेट से मेरे संन्यास की खबर उन्हें इंस्टाग्राम से पता चली। इसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया था। संन्यास की सूचना मार्श को नहीं दे पाने का मुझे दुख है। मैं इसके लिए उनसे क्षमा मांगता हूं।

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया के 7 खिलाड़ी 2025 में ले चुके हैं संन्यास, लेकिन दुनिया के इन दिग्गजों ने अपने फैसले से चौकाया
क्रिकेट
Virat Kohli and Rohit Sharma

मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे फॉर्मेट पर फोकस करने के लिए टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है। उन्होंने कहा, "सीमित ओवरों में से एक फॉर्मेट छोड़ने पर मैं लंबे समय से विचार कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं वनडे क्रिकेट को अभी बहुत कुछ दे सकता हूं। वनडे विश्व कप 2027 खेलना चाहता हूं। टेस्ट क्रिकेट पर भी फोकस करना चाहता हूं। इस वजह से एक फॉर्मेट छोड़ना जरूरी था और मैंने टी20 छोड़ने का निर्णय लिया।"

65 टी20 में चटकाए 79 विकेट

स्टार्क ने कहा कि भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले अगले टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहतर है। तेज गेंदबाजी में नाथन एलिस, बेन ड्वार्शुइस, स्पेंसर जॉनसन, सीन एबॉट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है इन चारों के बीच मुझे नहीं आना चाहिए। 35 साल के स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 फॉर्मेट में दूसरे सफल गेंदबाज के रूप में संन्यास लिया है। स्टार्क ने 65 टी20 में 79 विकेट लिए हैं। इसके अलावा 100 टेस्ट मैचों में 402 और 127 वनडे में 244 विकेट उनके नाम हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

05 Sept 2025 06:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘वनडे विश्व कप 2027 खेलना चाहता हूं’, टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले इस दिग्गज ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट