ICC Award: एशिया कप की टीम में नहीं हैं मोहम्मद सिराज, फिर भी मिला यह खास अवॉर्ड, जानें वजह

ICC Player of Month: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के लिए अगस्त महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। वहीं महिला वर्ग में आयरलैंड की शीर्ष ऑलराउंडर ओरला प्रेंडरगैस्ट ने यह पुरस्कार जीता। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आज अगस्त महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की घोषणा की। सिराज ने न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स को पछाड़ते हुए 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' का पुरस्कार जीता। सिराज के शानदार प्रदर्शन ने भारत को ओवल टेस्ट मैच में छह रनों से जीत दर्ज की थी। सिराज ने इस मैच में कुल नौ विकेट हासिल किए थे।