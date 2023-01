आईसीसी वनडे और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में विराट-रोहित नहीं, इन तीन भारतीयों को मिली जगह

नई दिल्लीPublished: Jan 25, 2023 09:29:12 am Submitted by: lokesh verma

ICC Men's ODI and Test Team of the Year 2022 : आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत हर साल खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए विजेताओं को अवॉर्ड्स दिए जाते हैं। आईसीसी ने 2022 की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के साथ ही आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। टेस्ट टीम की कमान जहां इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को दी गई है तो वनडे टीम का कप्तान पाकिस्तान के बाबर आजम को बनाया गया है। टेस्ट और वनडे दोनों ही टीमों में रोहित शर्मा और विराट कोहली को स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि टेस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी तो वनडे टीम में दो भारतीयों को मौका दिया गया है।