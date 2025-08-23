वर्ल्डकप 2027 के फॉर्मेट का ऐलान, 14 टीमें, 54 मुकाबले, 3 देश और 11 शहर, जानें सबकुछ

अब सब की निगाहें 2027 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप पर टीकी है। इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट और वेन्यू को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। साउथ अफ्रीका के साथ नामीबिया और जिंबॉब्वे इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। तीन देशों के आठ शहरों में इस इवेंट के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 14 टीम में हिस्सा लेंगी और कुल 54 मैच खेले जाएंगे। इस बार भी फर्मेट पहले जैसा ही है और 7-7 टीमों को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें सभी टीमें एक-एक मैच अपने ग्रुप वाली टीमों के साथ खेलेंगी। दोनों ग्रुप से टॉप की तीन-तीन टीमें अगले राउंड में पहुंचेगी, जहां सुपर सिक्स मुकाबले खेले जाएंगे। यहां से टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी और दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमें फाइनल में भिड़ेंगे, जहां नए चैंपियन का फैसला होगा।