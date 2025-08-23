वर्ल्डकप 2027 के फॉर्मेट का ऐलान, 14 टीमें, 54 मुकाबले, 3 देश और 11 शहर, जानें सबकुछ

ICC Cricket World Cup 2027: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में खेला गया था। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में जगह बनाई। रोहित शर्मा और विराट विराट के साथ अन्य टीम के धुरंधरों की बदौलत ऐसा लग रहा था कि 1983 और 2011 के बाद भारतीय टीम फिर से ट्रॉफी उठाने वाली है। लेकिन फाइनल में कहानी बदल गई और वनडे क्रिकेट की सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी सपना अधुरा रह गया।
अब सब की निगाहें 2027 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप पर टीकी है। इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट और वेन्यू को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। साउथ अफ्रीका के साथ नामीबिया और जिंबॉब्वे इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। तीन देशों के आठ शहरों में इस इवेंट के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 14 टीम में हिस्सा लेंगी और कुल 54 मैच खेले जाएंगे। इस बार भी फर्मेट पहले जैसा ही है और 7-7 टीमों को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें सभी टीमें एक-एक मैच अपने ग्रुप वाली टीमों के साथ खेलेंगी। दोनों ग्रुप से टॉप की तीन-तीन टीमें अगले राउंड में पहुंचेगी, जहां सुपर सिक्स मुकाबले खेले जाएंगे। यहां से टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी और दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमें फाइनल में भिड़ेंगे, जहां नए चैंपियन का फैसला होगा।
साउथ अफ्रीका छठी बार आईसीसी इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले उन्होंने 2003 में वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी की थीस तो 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2007 में टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। साउथ अफ्रीका ने दो महिला टी20 महिला विश्व कप की भी मेजबानी की है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपने देश के 8 वेन्यू का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड कप के दौरान कुल 54 में से 44 मुकाबले साउथ अफ्रीका के 8 शहरों में खेले जाएंगे। जबकि बचे हुए 10 मैचों का आयोजन नामीबिया और जिंबॉब्वे मिलकर करेंगे। नामीबिया का विंडहॉक और जिम्बाब्वे के हरारे और बुलावायो शहर भी वर्ल्डकप के मैचों को होस्ट करेंगे।
साउथ अफ्रीका के जिन शहरों का वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए चयन किया गया है, उसमें जोहानहबर्ग, प्रिटोरिया, केपटाउन, डरबन, ग्कैबरहा, ब्लोमफोंटेन, ईस्ट लंदन और पार्ल शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम अहमदाबाद में वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हार गई थी। 2019 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था, तो 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को खिताबी मुकाबले में मात दी थी।
2011 में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर अपना दूसरा वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। 2007, 2003 और 1999 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीन वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। 1996 में श्रीलंका, 1992 में पाकिस्तान और 1987-88 में ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता। 1983 में भारत ने खिताब जीता तो 1979 और 1975 में वेस्टइंडीज चैंपियन बनी।