क्रिकेट

बांग्लादेश के वर्ल्डकप मैचों के वेन्यू पर ICC का बड़ा फैसला, वोटिंग में पाकिस्तान की भी हुई फजीहत

Bangladesh T20 World Cup Match Venue Confirm: भारत से बाहर टी20 वर्ल्डकप के मैच कराने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने बुधवार को खारिज कर दिया है। इसका फैसला वोटिंग के जरिए हुआ, जहां BCB (बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड) के लिए सिर्फ पाकिस्तान और खुद बांग्लादेश ने वोट किया। भारत के पक्ष में 14 वोट [&hellip;]

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 21, 2026

BCB

बांग्लादेश क्रिकेट टीम (फोटो- BCB)

Bangladesh T20 World Cup Match Venue Confirm: भारत से बाहर टी20 वर्ल्डकप के मैच कराने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने बुधवार को खारिज कर दिया है। इसका फैसला वोटिंग के जरिए हुआ, जहां BCB (बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड) के लिए सिर्फ पाकिस्तान और खुद बांग्लादेश ने वोट किया। भारत के पक्ष में 14 वोट पड़े।

21 जनवरी तक दिया था BCB को समय

आपको बता दें कि आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद से ही बांग्लादेश में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसके बाद बांग्लादेश में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग पर भी रोक लगा दी गई। मामला यहीं नहीं थमा और आगे चलकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश अपनी मांग पर अड़ा रहा कि उसके मैच श्रीलंका में स्थानांतरित किए जाएं। हालांकि, आईसीसी ने साफ कर दिया कि शेड्यूल पहले ही घोषित हो चुका है और उसमें किसी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी तक अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का समय भी दिया था।

जब बांग्लादेश का फैसला आईसीसी के पास पहुंचा, तो बुधवार को वोटिंग के जरिए इस मामले पर निर्णय लिया गया। इस वोटिंग में सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान ने BCB के पक्ष में वोट किया, जबकि 14 देशों ने भारत के पक्ष में मतदान किया।आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बांग्लादेश को सिर्फ उसकी सरकार ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी समर्थन मिल रहा था। पाकिस्तान ने इस विवाद में और ज्यादा तनाव बढ़ाते हुए यहां तक प्रस्ताव दे दिया था कि अगर बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में आयोजित नहीं हो पाते हैं, तो पाकिस्तान उन्हें होस्ट करने के लिए तैयार है, जबकि पाकिस्तान खुद अपने मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेलने वाला है।

अब आईसीसी का अंतिम फैसला आ चुका है। आईसीसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बांग्लादेश को अपने सभी मैच भारत में ही खेलने होंगे। अगर बांग्लादेश ऐसा नहीं करता है, तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया जाएगा।आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपनी सरकार को इस फैसले की जानकारी दे और टीम को भारत भेजे। यदि बांग्लादेश ने आदेश का पालन नहीं किया, तो उसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया जाएगा और स्कॉटलैंड को मौका दिया जाएगा।

