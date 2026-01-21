बांग्लादेश के वर्ल्डकप मैचों के वेन्यू पर ICC का बड़ा फैसला, वोटिंग में पाकिस्तान की भी हुई फजीहत

आपको बता दें कि आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बाद से ही बांग्लादेश में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसके बाद बांग्लादेश में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग पर भी रोक लगा दी गई। मामला यहीं नहीं थमा और आगे चलकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश अपनी मांग पर अड़ा रहा कि उसके मैच श्रीलंका में स्थानांतरित किए जाएं। हालांकि, आईसीसी ने साफ कर दिया कि शेड्यूल पहले ही घोषित हो चुका है और उसमें किसी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। आईसीसी ने बांग्लादेश को 21 जनवरी तक अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का समय भी दिया था।