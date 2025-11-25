Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

रोहित शर्मा को टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी, भारत के इन 5 वेन्यू पर खेले जाएंगे मुकाबले

T20 World Cup 2026 schedule announcement: आईसीसी ने अगले साल होने वाले मेंस टी-20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 25, 2025

T20 World Cup 2024

टी20 वर्ल्डकप 2024 चैंपियन टीम इंडिया (फोटो- IANS)

ICC Men's T20 World Cup 2026 schedule: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। इस टूर्नामेंट के लिए 2024 टी-20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। अगले साल यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाएंगे। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 7 शहरों के 8 वेन्यू पर होगा। भारत के पांच शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जाएंगे। श्रीलंका में तीन जगहों पर आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले खेले जाएंगे। श्रीलंका में आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो) और पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी) में टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जाएंगे।

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 29 दिन में 55 मैच खेले जाएंगे। भारत और पाकिस्तान बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। यदि पाकिस्तान नॉकआउट राउंड में एंट्री करता है तो मैच श्रीलंका में होंगे।

Men's T20 World Cup 2026 में खेलेंगी 20 टीमें

भारत (सह-मेज़बान), श्रीलंका (सह-मेज़बान), ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, न्यूज़ीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, नीदरलैंड, नामीबिया, इटली, नेपाल, ओमान, यूएई और ज़िम्बाब्वे।

आपको बता दें कि भारत टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा। 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने केंसिंग्टन ओवल में खेले गए फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था।

मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में 20 टीमों को चार ग्रुप में विभाजित किया गया है। हर ग्रुप में पांच टीमें हैं। ग्रुप की हर टीम एक-दूसरे से एक-एक मैच खेलेगी। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर-8 में प्रवेश करेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा। सुपर-8 के दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमों के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

T20 World Cup 2026 GROUPS: ग्रुप-ए में भारत-पाकिस्तान

ग्रुप-ए: भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड्स, नामीबिया
ग्रुप-बीः ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान
ग्रुप-सीः इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली
ग्रुप-डीः न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई

टी-20 वर्ल्ड कप 2026: भारत के ग्रुप मैच

7 फरवरी- भारत vs यूएसए (वेन्यू- मुंबई)
12 फरवरी- भारत vs नामीबिया (वेन्यू- दिल्ली)
15 फरवरी- भारत vs पाकिस्तान (वेन्यू- कोलंबो)
18 फरवरी- भारत vs नीदरलैंड (वेन्यू-अहमदाबाद)

इटली ने पहली बार बनाई है क्रिकेट वर्ल्ड कप में जगह

फुटबॉल और टेनिस के लिए मशहूर इटली अब क्रिकेट में भी अपना नाम बना रहा है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इटली ने क्वालीफाई किया है। यह पहली बार है जब इटली ने किसी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में जगह बनाई है।

Updated on:

25 Nov 2025 08:10 pm

Published on:

25 Nov 2025 07:23 pm

