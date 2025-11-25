रोहित शर्मा को टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी, भारत के इन 5 वेन्यू पर खेले जाएंगे मुकाबले

ICC Men's T20 World Cup 2026 schedule: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। इस टूर्नामेंट के लिए 2024 टी-20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। अगले साल यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाएंगे। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 7 शहरों के 8 वेन्यू पर होगा। भारत के पांच शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जाएंगे। श्रीलंका में तीन जगहों पर आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले खेले जाएंगे। श्रीलंका में आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (कोलंबो) और पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (कैंडी) में टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जाएंगे।