क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप में भारत और पाकिस्तान को मिला आसान ग्रुप! साउथ अफ्रीका को सबसे मुश्किल

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं, जबकि 2-2 बार ट्रॉफी जीतने वाली इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें ग्रुप C में हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 22, 2025

Tilak Verma and Shivam Dube

तिलक वर्मा और शिवम दुबे (फोटो)

ICC Men's T20 World Cup 2026: अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीमों को 4 अलग-अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान ग्रुप A में एक साथ हैं। इस ग्रुप में USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स की टीमें भी शामिल हैं। ग्रुप A में अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, तो भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर-8 में आसानी से पहुंच जाएंगी। 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम से हारने वाली साउथ अफ्रीका को सबसे मुश्किल ग्रुप मिला है।

एक ही ग्रुप में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड

साउथ अफ्रीका की टीम को ग्रुप D में रखा गया है और उसके साथ न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें भी शामिल हैं। इसके अलावा UAE और कनाडा भी ग्रुप D में हैं। टी20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान की टीम अपने दिन किसी भी टीम को हरा सकती है और पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स में वह इसकी झलक दिखा चुकी है। ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप C में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली, बांग्लादेश और नेपाल हैं।

भारतीय टीम अपना वर्ल्ड कप अभियान अमेरिका के खिलाफ शुरू करेगी। उसके बाद नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ लीग मैच होंगे। पहले से तय एग्रीमेंट के मुताबिक भारत-पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। भारत के 5 शहरों को मेजबान के तौर पर चुना गया है, जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद शामिल हैं। श्रीलंका के 3 वेन्यू चुने गए हैं, जिनमें कोलंबो के दो इंटरनेशनल ग्राउंड्स के अलावा कैंडी को भी मेजबानी के लिए शामिल किया गया है।

अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं पहुंचती, तो अहमदाबाद में चैंपियन टीम का फैसला होगा। मुंबई और कोलकाता के ग्राउंड्स सेमीफाइनल की मेजबानी की रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि, अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें अंतिम-4 में जगह बना लेती हैं, तो कोलंबो में सेमीफाइनल खेला जाएगा।

अब तक की चैंपियंस

भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें 2-2 बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीत चुकी हैं। इसके अवाला ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान ने एक-एक बार खिताब जीता है। टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्डकप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। श्रीलंका और भारत की मेजबानी में अगले साल 10वां टी20 वर्ल्डकप का संस्करण खेला जाएगा, जहां न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें पहली बार ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी।

