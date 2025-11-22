टी20 वर्ल्डकप में भारत और पाकिस्तान को मिला आसान ग्रुप! साउथ अफ्रीका को सबसे मुश्किल

ICC Men's T20 World Cup 2026: अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीमों को 4 अलग-अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान ग्रुप A में एक साथ हैं। इस ग्रुप में USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स की टीमें भी शामिल हैं। ग्रुप A में अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, तो भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर-8 में आसानी से पहुंच जाएंगी। 2024 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम से हारने वाली साउथ अफ्रीका को सबसे मुश्किल ग्रुप मिला है।