क्रिकेट

रहमान को IPL से निकालने के बाद ICC ने बांग्लादेश को दिया तगड़ा झटका, T20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू पर बड़ा अपडेट

No change in venues for Bangladesh T20 World Cup: मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने के बाद ICC ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी का कहना है कि अभी तक बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भारत

image

lokesh verma

Jan 07, 2026

No change in venues for Bangladesh T20 World Cup

बांग्लादेश टीम। (Photo - ICC)

No change in venues for Bangladesh T20 World Cup: मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने के बाद बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने आईसीसी (ICC) से टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के मैचों का बदलने की मांग की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी का कहना है कि अभी तक बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी को बांग्लादेश टीम को किसी भी सुरक्षा खतरे के बारे में कोई ठोस या कार्रवाई लायक जानकारी नहीं मिली है। इसलिए बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला 10 जनवरी से पहले आने की उम्मीद है, लेकिन आईसीसी के अपने रुख में बदलाव करने के अभी कोई संकेत नहीं दिए हैं।

अपडेट जारी....

