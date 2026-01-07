रहमान को IPL से निकालने के बाद ICC ने बांग्लादेश को दिया तगड़ा झटका, T20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू पर बड़ा अपडेट

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी को बांग्लादेश टीम को किसी भी सुरक्षा खतरे के बारे में कोई ठोस या कार्रवाई लायक जानकारी नहीं मिली है। इसलिए बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला 10 जनवरी से पहले आने की उम्मीद है, लेकिन आईसीसी के अपने रुख में बदलाव करने के अभी कोई संकेत नहीं दिए हैं।